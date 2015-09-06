Spettacoli nel teatro all’aperto: ecco il Settembre Rendese

Il Settembre Rendese festeggia i 50 anni con un calendario di arte, musica, poesia, danza, cinema e teatro che anima il borgo antico e i quartieri della città

Arte, musica, poesia, danza, cinema, teatro…e non solo: è tutto pronto per la manifestazione che quest’anno festeggia il 50esimo compleanno. Un traguardo importante che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marcello Manna, ha voluto evidenziare mettendo a punto un ricco calendario di eventi che animeranno i quartieri della citta’. Importante e’ il gioco di squadra, gia’ emerso nella scorsa edizione, messo in campo dall’assessore Toscano che ha saputo amalgamare le diverse competenze professionali di dipendenti comunali e figure esterne all’amministrazione, affinche’ questo evento possa essere considerato ‘patrimonio di tutti i rendesi’. Da evidenziare, inoltre, la sinergia con il territorio.

Nonostante le ristrettezze economiche e in attesa del contributo della Regione, l’amministrazione comunale, per questa edizione storica, ha predisposto spettacoli e iniziative di qualità grazie anche agli imprenditori che operano nella città del Campagnano e che sono scesi in campo “investendo” su una manifestazione entrata nel cuore dei rendesi. Il teatro all’aperto si concentrerà nel borgo antico.

L’11, il 12 e il 13 settembre la parte storica della città ospiterà gli spettacoli di Manlio Dovi’, Francesco Paolantoni e Giuliana De Sio. Gli eventi, come sottolineato dal sindaco Manna e dall’assessore Toscano, possono contribuire a rendere il centro storico vivo e animato come un tempo, continuando così a consolidare il lavoro fin qui svolto per far diventare Piazza degli Eroi un prestigioso teatro all’aperto.

La musica d’autore e i concerti avranno, invece, come location la piazza del museo del presente. Ecco alcune date: il 16 il concerto di Anna Tatangelo. Nella stessa sera, salirà sul palco anche il Cile, cantautore molto amato dai giovani. A Saporito, invece, giovedì 24 lo spettacolo di Martufello. Da segnalare l’appuntamento il 10 settembre con il tour del sorriso di Gigi Vigliani.

Ampio spazio alla cultura, fatta di tante tessere che creano mosaici nuovi e originali. Non mancheranno i libri, con Franco Di Mare che presentera’ il volume “Il caffe’dei miracoli”, ed Erminio D’Amelio che il 26 settembre parlerà del suo ultimo lavoro “L’omicidio di Nicola Calipari”. Altro evento di spessore inserito nel Settembre Rendese, il Premio letterario “La Giara”, promosso da Rai e Rai ERI, con la presentazione dei vincitori regionali e nazionali della quarta edizione del concorso di scrittura creativa riservato a giovani talenti, con un accenno anche al regolamento della quinta edizione del Premio.

Ma il Settembre rendese offrirà, nelle tante serate, mostre di pittura, reading di poesia nelle chiese del borgo antico, danza, musica classica, concorsi lirici, percorsi enogastronomici, cinema d’autore, concerti di Taranta, rock, giochi per bambini e il concorso canoro ‘Summer Festival’, organizzato da RLB, che vedrà protagonisti giovani musicisti e cantautori del territorio. Un settembre rendese, dunque, frizzante, dinamico con eventi che coinvolgeranno diverse generazioni.