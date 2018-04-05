Il 14 e 15 aprile al Teatro della Girandola la rassegna Approdi porta lo spettacolo con Amalia Ruocco, e domenica un laboratorio di teatro circo per ragazzi

Il Teatro della Girandola presenta, sabato 14 aprile alle ore 18:00 e in replica domenica 15 aprile alle ore 18:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Approdi” dedicata al teatro famiglie, lo spettacolo “Storia d’amore di un paio di scarpe” con Amalia Ruocco.

Lo spettacolo

Un vecchio ciabattino decide di regalare un po’ delle impolverate scarpe invendute della sua bottega ai bambini di un orfanotrofio. Ma durante il viaggio verso nuovi piccoli piedi Silvia, scarpa sinistra di un grazioso paio di stivaletti, perde il suo compagno Denny, lo stivaletto destro.

Che paura senza la sua amata metà! Un evento drammatico può però inaspettatamente trasformarsi in una splendida avventura, ricca di nuovi incontri e nuove emozioni, da condividere una volta ricongiunti. “Storia d’amore di un paio di scarpe” è un divertente e romantico spettacolo che unisce diversi elementi. La storia si svolge intorno ad un grazioso teatrino che mescola al tradizionale teatro di figura, la tradizione giapponese del kamishibai, trasformato, qui, in una finestra ad altezza piedi dalla quale le scarpe, protagoniste della narrazione, fanno la loro uscita. Il tutto è arricchito da elementi di danza, clownerie, mimo e giocoleria. Lo spettacolo è vincitore del Festival Teatropia di Siena 2013.

Laboratorio

Giorno 15 aprile dalle ore 10:00 l’attrice condurrà un laboratorio di teatro circo. Il laboratorio sarà rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti, di un’ età compresa tra i 5 e i 15 anni. Avrà una durata di 2 ore.

Descrizione: Giochiamo che eravamo in un tendone, con gli acrobati, i funamboli e i buffi clown??!! Il laboratorio si propone come un momento di narrazione attiva, durante la quale i partecipanti saranno trasportati nella magica atmosfera del circo coinvolti in diverse attività circensi, dalla giocoleria, all’acrobatica, dal mimo alla clownerie, fino alla costruzione di una piccola azione scenica collettiva.

Il costo di 16 euro per partecipante comprenderà l’accesso allo spettacolo “Storia d’amore di un paio di scarpe” che si terrà giorno 15 aprile alle ore 18:00 presso il Teatro della Girandola.

Ingresso con tessera, che potrà essere sottoscritta direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it E’ consigliata la prenotazione.