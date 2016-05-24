Spettacolo, tutto pronto per il ‘Gran galà dello Stretto’

Serata di premi e spettacolo a Palazzo Alvaro per gli Stati Generali della Cultura: tra i premiati Caprì, Casile, Cavallaro e la compagnia Giocolereggio

Mercoledì 25 maggio, alle ore 20.30, a Reggio Calabria presso palazzo “Corrado Alvaro” si svolgerà il “Gran galà dello Stretto – Premio Athena 2016”.

L’evento, organizzato dall’associazione “Stretto Cabaret” e patrocinato dalla provincia di Reggio Calabria, è stato inserito nel ricco calendario programmato in occasione degli Stati Generali della Cultura. Durante la serata, che sarà presentata da Marco Mauro, saranno insigniti del “Premio Athena 2016” personaggi attivi in diverse categorie artistiche e culturali, che si sono distinti nel panorama nazionale promuovendo la positiva immagine della città.

In particolare lo showman Pasquale Caprì, il regista Demetrio Casile, il musicista Mimmo Cavallaro e la compagnia Giocolereggio per il teatro di strada.

All’interno della kermesse, inoltre, per la categoria “moda e bellezza” è previsto un concorso di bellezza al quale parteciperanno 10 aspiranti modelle selezionate durante i casting precedentemente organizzati al cine teatro del Dopolavoro Ferroviario. In palio un contratto artistico del valore di ben 500 euro per la prima classificata.