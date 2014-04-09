Spiagge accessibili e sicure. Venerdì riunione operativa.

E’ stato convocato per venerdì 11 aprile, alle ore 12.00, l’incontro voluto dal vicepresidente della Provincia e assessore alla Salvaguardia delle coste, Giovanni Verduci, per fare il punto sulla programmazione degli interventi di ripascimento che interesseranno il litorale reggino in vista della prossima stagione estiva.

Sono stati invitati a partecipare i sindaci, gli assessori e i responsabili degli uffici tecnici di tutti i comuni costieri. Tanto quelli che, rispettando i termini già indicati in una precedente comunicazione, hanno già inoltrato richiesta di intervento con relativa documentazione tecnica, quanto quelli che ancora non hanno manifestato alcuna esigenza specifica. “Stiamo discutendo sul Bilancio – dichiara il vicepresidente Giovanni Verduci – ed è necessario capire quali sono le necessità per porre rimedio alle situazioni più critiche, rendendo accessibili le spiagge nei punti di maggiore interesse. Non solo ripascimento, ma anche la possibilità di promuovere e sostenere l’acquisto da parte dei Comuni di materiali per attrezzare spazi ad uso e fruizione dei diversamente abili o di strutture di assistenza all’infanzia.

Al momento – prosegue Verduci – dalle sedi comunali sono giunte solo alcune richieste, la riunione di venerdì vuole essere una seconda ed ultima opportunità, anche perché le sollecitazioni che giungono dagli addetti ai lavori, dagli operatori del settore turistico, dalle associazioni che operano sul territorio, sono numerose. Tuttavia – conclude il vicepresidente – è necessario l’impegno di tutti gli enti interessati, è fondamentale l’input dei Comuni che non possono svolgere solo un ruolo passivo”.