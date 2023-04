Sport e aggregazione: in Calabria le Finali Nazionali della 'Don Bosco Cup' e le 'Pigiessiadi 2023'

L’entusiasmo, la passione per lo sport e lo spirito di socializzazione sono pronti ad animare le finali nazionali della “Don Bosco Cup” e le “Pigiessiadi 2023 – Memorial Luigi Corio” in programma il prossimo mese di giugno a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Manca davvero poco all’importante manifestazione che mira, anche in questa edizione, a radunare migliaia di partecipanti e spettatori nel corso dei vari momenti della kermesse.

Il Comitato regionale PGS Calabria APS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed associazione di promozione sociale, ha voluto promuovere in esclusiva per la regione Calabria la manifestazione sportiva con le finali nazionali e tornei di calcio a 5, pallavolo e basket. L’organizzazione dell’evento sarà suddivisa in quattro fasi: le finali nazionali pallavolo Don Bosco Cup 2023 dall’1 al 4 giugno, riservate alle squadre di volley vincitrici dei campionati provinciali e/o regionali; le finali nazionali calcio a 5 Don Bosco Cup 2023 dall’8 al 11 giugno, riservate alle squadre di calcio a 5 vincitrici dei campionati provinciali e/o regionali; le Pigiessiadi di Pallavolo e Basket dal 21 al 25 giugno, a libera partecipazione e riservate a tutte le categorie di pallavolo, basket e spinnig; le Pigiessiadi di calcio a 5 dal 26 al 30 giugno, a libera partecipazione e riservate a tutte le categorie di calcio a 5.

L’obiettivo posto alla base degli eventi è quello di rilanciare attivamente la proposta sportivo-educativa e la spiritualità giovanile salesiana in stile puramente PGS. La partecipazione alla manifestazione è allargata alle associazioni e ai gruppi sportivi di tutto il territorio nazionale che operano nell’ambito delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Per il direttore generale PGS Calabria Demetrio Rosace, le Pigiessiadi rappresentano un momento di grande aggregazione. 《Già dalla metà degli anni duemila – afferma il dg Rosace – abbiamo puntato sulla promozione di questi grandi eventi per consentire l’incontro tra i giovani di diverse associazioni, dirigenti e famiglie in un binomio di sport e di vita. Un’esperienza talmente bella e forte che è cresciuta nel tempo. Nel 2015, in occasione del bicentenario della nascita di don Bosco, ci siamo aperti al contesto nazionale coinvolgendo più di mille persone. Ritrovarsi insieme fa parte del nostro dna. Con le Pigiessiadi non si pratica soltanto sport. È un progetto che va oltre: proviamo, tra mille difficoltà, a donare alla gioventù spazi e momenti dove poter esprimere i propri talenti.