Lo Sport Calabrese protagonista indiscusso nel cuore d’Europa

Giovedì 11 dicembre è stata una giornata storica per lo sport grazie, ancora una volta, alla instancabile Euro Deputata Giusy Princi che ha permesso il raggiungimento di un ennesimo traguardo per lo sport calabrese.

Il Deputato del Parlamento Europeo Giusy Princi, già Vice Presidente della Regione Calabria con delega allo Sport, da sempre vicina alle realtà sportive del territorio calabrese, ha promosso con il Commissario allo Sport europeo Glenn Micallef, anche Commissario Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport, un incontro tra i vertici dello sport per proporre istanze in merito al mondo sportivo in Calabria.

Sono stati invitati direttamente presso la sede del Parlamento Europeo i più autorevoli rappresentanti del mondo sportivo calabrese per riunirsi in un tavolo tecnico ed informativo e così poter illustrare i progetti che saranno attuati per promuovere il mondo sportivo calabrese ed europeo.

Coordinati dall’On. Princi si sono confrontati dinanzi alla Presidente del Parlamento europeo, On. Roberta Metsola ed al Commissario allo Sport Europeo, Glenn Micallef, l’Avv. Eulalia Micheli – Assessore allo Sport della Regione Calabria, il Dott. Alessandro Londi – Segretario Nazionale FIDAL, il Dott. Francesco Ettore – Presidente della Federazione Italiana Vela, l’Avv. Cecilia Morandini – Presidente Nazionale ASC, l’Avv. Fabio Colella – Consigliere Nazionale Federazione Italiana Vela, il Dott. Tino Scopelliti – Presidente CONI Calabria, il Dott. Antonio Eraclini – Presidente del Comitato Regionale e Consigliere Nazionale di ASC, il Dott. Walter Malacrino – Coordinatore Regionale Sport e Salute Calabria, il Dott. Antonello Scagliola – Presidente CIP Calabria – e presentare le istanze del territorio direttamente alla Commissione.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla On. Giusi Princi che ha avuto l’obiettivo di rappresentare alla Commissione europea, attraverso il Commissario Micallef, le esigenze dei territori e di avviare una strategia condivisa per rafforzare il ruolo della Calabria nello sport nazionale ed europeo.

L’On. Princi non ha perso l’occasione per far degustare anche i prodotti tipici calabresi, proprio nel giorno in cui la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il Plauso del Presidente ASC Calabria per il raggiungimento dell’ennesimo importante traguardo di cui è stato direttamente protagonista. “La Euro Deputata Princi sta contribuendo in modo significativo al cambiamento dello sport non solo calabrese, ma Europeo. A partire dai recenti emendamenti promossi per incrementare gli investimenti in ambito sportivo in favore delle aree maggiormente svantaggiate, prosegue con impegno e costanza il suo lavoro facendo squadra con i rappresentanti dello sport. Adesso è stato raggiunto un ulteriore successo in ambito sportivo e sono orgoglioso di aver dato il mio personale contributo. I risultati che stiamo raggiungendo sono possibili raggiunti grazie alla determinazione ed alla passione dell’On. Princi che, dando voce agli sportivi calabresi tramite i Rappresentanti del mondo sportivo, permette di innalzare sempre più il valore ed il livello dello sport. L’onorevole Princi può essere pienamente considerata una Ambasciatrice dei valori della nostra terra, creando un ponte di dialogo e di opportunità per la Calabria e, soprattutto, per i giovani, consentendo alla nostra amata Regione la possibilità di crescere ed essere sempre più competitiva”.