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Sport e studio, binomio vincente

Giovedì 8 gennaio 2015 nella sede dell'Università Telematica Pegaso un incontro sull'importanza sociale dello sport per l'educazione dei giovani

07 Gennaio 2015 - 19:16 | di Redazione

Incontro Sport e studio, binomio vincente, all'Università Telematica Pegaso di Reggio Calabria

Si terrà, giovedì 8 gennaio 2015, nella sede dell’Università Telematica ‘Pegaso’ (via Giudecca 17) un incontro nel quale si discuterà sull’importanza sociale dello sport ai fini dell’educazione e della crescita dei giovani. Tema sul quale sia il Miur sia il Coni manifestano e condividono, tramite le loro massime rappresentanze, l’interesse a sostenere il rilancio dell’attività sportiva nelle scuole. Lo scopo è offrire l’accesso allo sport agli studenti, determinante nella loro educazione sia in termine di salute fisica sia di valori morali.
In occasione dell’evento verranno premiati ufficialmente i ballerini di salsa Rafael Barros e Carine Morais che hanno scelto la nostra città e la scuola di danze caraibiche “Progetto Salsa” di Nino D’Amico e Giovanna Marmoro come location di preparazione del campionato mondiale di danze caraibiche che si è svolto a Miami.
Saluti ed introduzione dei lavori:Domenico NAPOLI, responsabile Unipegaso Reggio Calabria
Ne discutono:Mimmo PRATICO’, presidente Coni CalabriaAngela Maria PALAZZOLO, dirigente scolastico – Liceo ccientifico “Alessandro Volta” Reggio CalabriaCalogero DI CARLO, docente UnipegasoNino ZIMBALATTI, assessore allo Sport – Comune di Reggio CalabriaAntonino MATALONE, consigliere comunale – Comune di Reggio CalabriaDemetrio ALBINO, docente Scuola dello SportGaetano GEBBIA, coordinatore tecnico regionale Coni Calabria
Partecipano:Progetto SalsaAntonino D’Amico, membro commissione nazionale Fipd.

Con la partecipazione dei maestri di danza caraibicheGiovanna Marmoro, Cosimo Irrera, Katia Barillà, Nicola Bolognino, Mattia Albanese e Rosaria MarmoroRafael Barros e Carine Morais, ballerini campioni mondiali in carica di danze caraibiche.
Reggina Calcio con la rappresentanza della prima squadra
Francesco COZZA, allenatore
Jordan KROUMOV, allenatore
Giueppe LA FACE – Asd Polisportiva Team 14
Modera: Domenico SURACI, giornalista sportivo

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