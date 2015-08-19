Sport estivi: sole, spiaggia, mare e… Movimento!

di Nicla Rodà – Beach volley e beach walking , racchettoni e beach soccer, queste e non solo le attività che non smettono mai di divertirci sotto il sole d’estate. L’importante è muoversi sempre e comunque senza eccedere nelle ore più calde.

Il beach volley, la pallavolo in spiaggia

Il beach volley, ovvero la pallavolo che si gioca in spiaggia, è uno dei modi più divertenti per bruciare calorie, tonificare e abbronzarsi. Un vero e proprio passatempo con tanto di regole e benefici sul corpo e sulla mente.

I racchettoni non hanno bisogno di un campo di gioco ma semplicemente di una pallina e due giocatori. Le spalle e le braccia hanno un ruolo di primo piano: i muscoli del braccio che impugna la racchetta sono notevolmente rafforzati, mentre piedi, caviglie e ginocchia sono in continuo movimento sul terreno sabbioso per rincorrere la pallina.

Il beach soccer: regole e benefici

Il beach soccer, meglio conosciuto come il calcetto giocato sulla spiaggia, nel giro di dieci anni ha conquistato tutta l’Italia. Le regole sono le stesse del calcetto, le partite hanno tre tempi di 12 minuti ciascuno e si gioca a piedi rigorosamente scalzi, regola che permette di aumentare la propriocezione, rinforzare la muscolatura delle gambe, migliorare il peso forma e la funzionalità respiratoria

Il beach Nordic Walking , novità degli ultimi anni, consiste nel camminare in spiaggia con dei bastoni creati appositamente. Adatto a tutti è un modo semplice per tonificare la muscolatura del corpo e la respirazione.

La socializzazione e il consumo calorico sono alla base di tutte queste attività, ovviamente si consiglia sempre di idratarsi spesso e di utilizzare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi solari.