Sport, passione e valori: gli alunni della Nosside Pythagoras Moscato incontrano i campioni della Domotek Volley

Una giornata all’insegna dello sport e dell’entusiasmo quella vissuta il 27 ottobre dagli alunni della scuola secondaria di primo grado Nosside-Pythagoras-Moscato di Reggio Calabria, che hanno avuto l’opportunità di incontrare una rappresentanza della squadra Domotek Volley, orgoglio reggino impegnato nel campionato nazionale maschile di Serie A3. A coinvolgere i ragazzi, tre atleti di fama internazionale: Pavel Stabrawa, originario della Polonia, il brasiliano Enrico Zappoli e l’italiano De Santis di Palmi, accompagnati dal direttore generale Marco Tullio Martino.

Gli alunni hanno potuto interagire con i giocatori, rivolgere domande, ascoltare storie di impegno, sacrificio e passione, e naturalmente… scattare foto ricordo con i loro nuovi beniamini. Il momento più atteso e coinvolgente è stato quello della partitella giocata insieme agli atleti nell’attrezzata palestra del plesso scolastico; tra bagher, schiacciate e palleggi, i ragazzi si sono divertiti a gareggiare con i professionisti, vivendo in prima persona l’energia e la bellezza della pallavolo.

L’incontro si inserisce in un più ampio progetto di promozione dei valori dello sport, come il rispetto delle regole, la collaborazione, la sana competizione e l’importanza del gioco di squadra. Proprio in quest’ottica, la Domotek Volley ha avviato una convenzione con la scuola, offrendo abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, per incentivare la partecipazione delle famiglie alle partite della stagione. Una vera festa dello sport, che ha lasciato negli occhi dei ragazzi l’emozione di un’esperienza diversa dal solito, e nel cuore, forse, il sogno di un futuro… a rete alta.