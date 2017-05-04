Sport Village, al via il tabellone principale del Memorial Ciprioti

E’ entrato nel vivo il Torneo di tennis “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”. L’appuntamento, giunto alla XI edizione, ha chiamato a raccolta sui campi in terra rossa dello Sport Village più di cento iscritti e già da ieri sono in corso di svolgimento i match previsti dal tabellone principale nel quale figurano ben 32 atleti appartenenti alla terza categoria.

Da giovedì, invece, oltre che le partite relative al doppio, gli appassionati del nobile sport potranno godere delle gare propedeutiche alla finale di cui protagoniste saranno le teste di serie della kermesse: Gabriele Sciarrone (TC Pharaon), Alessandro Villari e Graziano Bombaci (TC Messina), Andrea Conti (Filari Tennis), Alberto Mercuri (Lamezia Boys), Massimo Laganà e Vincenzo Doldo (CT Rocco Polimeni) e Ivan Mostoles (Palextra Club Catona).

“In questi giorni – commentano gli organizzatori Francesco Violante dello Sport Village e Francesco Postorino del Palextra Club – stiamo assistendo a confronti molto interessanti. Sappiamo che i momenti clou, in attesa della finale del 7 maggio, si vivranno proprio quando vedremo vis – à – vis coloro che sono considerati i profili più interessanti del Memorial. Non possiamo, però, non rilevare come gli incontri, che si stanno succedendo a ritmi incalzanti all’interno della struttura tanto da occupare tutti i campi, siano caratterizzati comunque da un buonissimo livello. Ci fa piacere, inoltre – concludono – che oltre la presenza di qualche ‘vecchia’ guardia, l’età si attesti su una media molto giovane.

Ricordare un amico ed un socio attraverso una promozione sportiva che sia indirizzata alle nuove generazioni rappresenta per noi un passaggio rilevante rispetto le attività che compiamo quotidianamente, e cioè il poter veicolare un messaggio positivo intriso di sano agonismo”.