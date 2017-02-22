Sposarsi nel Castello della Bella Addormentata a Disneyland? Oggi il sogno è diventato realtà

di M. Carmela Di Marte – Ogni favola inizia con “C’era una volta” e termina con “e vissero felici e contenti”. Da oggi è possibile vivere – per chiunque volesse – la favola Disney, che come ogni favola che si rispetti ha come epilogo il matrimonio della principessa con il principe all’interno del Castello. Ed è appunto all’interno del Castello della Bella Addormentata – situato nel parco divertimenti più grande del mondo “Disneyland” – che questo sogno diventa finalmente una realtà. Per tutte le inguaribili romantiche è finalmente possibile sposarsi e dire il fatidico “si” nello splendido East Plaza Garden, che potrà ospitare per l’occasione fino a 100 persone; la futura sposa potrà inoltre indossare un abito da vera principessa Disney, ideato dallo stilista Alfred Angelo ed acquistabile nella Bridal Boutique.

Quanto costa sposarsi nel Castello

Viene da chiedersi ovviamente quale sarà il costo per realizzare questo sogno; ed ecco che questo forse potrebbe riportarci alla triste realtà e farci finire come Cenerentola allo scoccare della mezzanotte.

Il pacchetto completo costa intorno ai 25.000 dollari per 100 invitati; mentre per soli 4 invitati il prezzo è di 2.500 dollari. Ma sarà possibile ideare il matrimonio con servizi aggiuntivi, quali album di nozze in stile Disney e servizio fotografico, cena con torta nuziale e champagne, fino ad un totale di 75.000 dollari.

Le parole del direttore marketing

Korri McFann, direttore marketing della divisione wedding della Disney, ha dichiarato ad USA Today che finalmente “le spose saranno in grado di vivere un sogno da favola come nessun altro”, arrivando nel luogo delle nozze sopra ad una bellissima carrozza trainata da cavalli con il castello di Cenerentola a fare da sfondo.

Una nota negativa: non sono incluse le scarpette di cristallo di Cenerentola.