Spottami tu che ti spotto io

di Maria Carmela Di Marte. È il fenomeno del momento e con buone probabilità darà grattacapi alle innumerevoli donzelle e ad altrettanti fanciulli che quest’estate saranno “avvistati”da qualche conosciuto/sconosciuto interessato a comunicargli il suo pensiero. Positivo o negativo non è dato conoscerlo.

Le origini dello Spotted a Londra

Sappiamo solo che l’attuale Spotted, la cui traduzione del termine significa letteralmente “avvistato”, è sorto a Londra dal genio di uno studente,il quale insieme ad amici, decise di dar vita ad un sito dove poter lasciare commenti in forma anonima alle studentesse del college.

In pochi mesi è diventato il fenomeno per eccellenza, con i suoi milioni di avvistamenti giornalieri.

Ed ecco che da fenomeno universitario si è magicamente trasformato in fenomeno globale, diramandosi anche ai più limitrofi territori della nostra penisola. Spuntano pagine di spotted di regioni, città, paesi, locali notturni e perchè no, anche di piazze. La moda dell’avvistamento ha coinvolti tutti, al punto che può essere ritenuto uno dei fenomeni più in voga tra i giovani amanti dei social network. Oltre a commenti, avvistamenti, pettegolezzi, critiche ai propri coinquilini, continui cercasi con le più minuziose descrizioni ultili alla ricerca della nostra avvistata/o, ad oggi spuntano anche avvisi per affitti, adozioni cucciolo e quant’altro. Insomma, una specie di bacheca pubblica su cui affiggere tutti i nostri schizzofrenici pensieri. Poco importa se si è dato l’avvio alla crescita di innumerevoli stolkers che riescono anche a leggere le targhe delle nostre autovetture, facendoci interrogare circa la loro stabilità mentale.

L’attenzione ai dettagli e gli avvistamenti

Quel che conta è l’innumerevole quantità di dettagli che riusciamo a scorgere in una persona, anche solo guardandola per pochi secondi. Un’attenzione visiva ai limiti del legale, ma che rende tutti quanti fieri dei propri “avvistamenti” e le vittime, fiere di essere “avvistate”. Qualcuno troverà l’amore, qualcun’altro la sua compagnia passeggera, qualcuno offenderà e sarà offeso, qualcun’altro si venderà al miglior offerente. Il tutto assolutamente nascondendosi dietro l’anonimato. Perchè guai ad affermare che in realtà siamo noi le stolker di turno. Sarebbe poco grazioso e creerebbe scandalo. Ma è bene che in tutto questo marasma di avvistamenti, facciate attenzione a non stendere la vostra biancheria intima in bella vista sul balcone . Non vorrete mica essere “spottati” partendo dai vostri slip? Non sarebbe certo un bell’inizio di conversazione. Detto questo, buon spottamento estivo a tutti!