E.U.Re.Ca. torna al COFFingHOUSE con lo SprING Party, primo evento del nuovo Consiglio Direttivo e occasione di aggregazione per gli studenti dell'Ateneo reggino

Dopo il grande successo ottenuto dal Celebration Party di Giovedi 22 Marzo 2018, organizzato in occasione del 12esimo anniversario di attività dell’Associazione, E.U.Re.Ca. torna al COFFingHOUSE, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Si tratterà del primo evento organizzato interamente dal nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, che vuole, in questo modo, inaugurare la stagione primaverile e riempire la Caffetteria dei Dipartimenti di Ingegneria di fiori e colori, rendendo l’atmosfera coinvolgente e spumeggiante.

Sarà l’ennesima occasione di aggregazione per tutti gli studenti dell’Ateneo reggino, che vogliano condividere insieme ai ragazzi dell’Associazione un giovedì notte carico di sorprese.

E.U.Re.Ca. vi invita a partecipare all’evento e a seguire le pagine social per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative.