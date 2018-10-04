Sprinter reggino convocato ai Campionati Nazionali ed Europei 2018
Alessandro Vitale, cadetto del 2004, corre gli 80 metri a Rieti il 6 e 7 ottobre dopo la convocazione della Fidal Calabria
04 Ottobre 2018 - 19:29 | di Vincenzo Comi
Lo sprinter Reggino Alessandro Vitale (cadetto del 2004) rappresenterà la Calabria al Campionato Nazionale ed Europeo Cadetti di Rieti 6/7 ottobre 2018 negli 80metri. Oggi la convocazione della Fidal Calabria.
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