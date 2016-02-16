Stage in Cina per i giovani del Sud

Sei borse di studio per un'esperienza di lavoro a Shanghai e Hong Kong dedicata a laureati e laureandi del Centro-Sud tra 22 e 29 anni con buon inglese

di Fabiana Tripodi – Four Stars, Agenzia per il lavoro ed ente promotore di stage, insieme a Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, mettono a disposizione dei giovani laureati e laureandi residenti nel Centro-Sud sei borse di studio per effettuare uno Stage in Cina. Il progetto si propone di favorire la realizzazione di un’esperienza altamente professionalizzante all’estero, incentivando l’occupazione e la formazione.

É stato infatti realizzato con l’intenzione di colmare il divario occupazionale tra nord e centro-sud offrendo la possibilità di un’esperienza di lavoro all’estero, in grado di accrescere la possibilità di trovare lavoro.

L’iniziativa è rivolta ai giovani del centro-sud Italia, laureati e laureandi di età compresa tra 22 e 29 anni che abbiano una buona padronanza della lingua inglese.

Shanghai e Hong Kong, città internazionali e dinamiche, rappresentano lo scenario ideale per mettersi in gioco e maturare un’esperienza di tirocinio all’estero altamente qualificante, in grado di favorire un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro.

Gli stage in azienda sono preceduti da training linguistici e seminari interculturali business oriented, per permettere ai partecipanti di integrarsi nel contesto cinese e affrontare al meglio la fase pratica del percorso.

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura contatta Laura Mazzolini, Area HR, al numero 02 48 100 694 o visita i siti web :

www.stageincina.it

www.

4stars.it