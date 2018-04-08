Non riesce l’impresa alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Alla compagine del presidente Pippo Callipo serviva vincere da tre punti e poi battere la Calzedonia Verona al golden set. Nulla da fare per i giallorossi che sono stati sconfitti dai padroni di casa scaligeri con il punteggio di 3-1.

La gara e le formazioni in campo

Partita speculare all’andata con un andamento dapprima favorevole a Coscione e compagni che hanno conquistato il primo set. Poi però la squadra di Grbic e’ riuscita a prevalere nel secondo e terzo set e lì si è chiuso il discorso qualificazione (alla Calzedonia bastava infatti vincere due parziali per essere certa della qualificazione alle semifinali). Poi nel quarto set, con in campo le seconde linee da ambo i lati, Verona ha conquistato la vittoria battendo la Tonno Callipo in quattro set. Al fischio d’inizio, formazione tipo per coach Fronckowiak che ha schierato Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Coach Grbic ha puntato su Spirito in regia, Stern opposto, Grozdanov e Mengozzi al centro, Jaeschke e Manavi di banda, Pesaresi (ricezione) e Frigo (difesa) liberi. Primo set giocato punto a punto tra le due squadre con Verona avanti nel finale fino a portarsi sul 24-21.

La Tonno Callipo sfrutta però il proficuo turno di battuta di Lecat e annulla tre palle set portandosi fino al 24-25. Verona a sua volta annulla due set point, ma è la Tonno Callipo a prevalere con il punteggio di 26-28. Tiene botta in maniera convincente anche nel secondo set la compagine giallorossa prima di arrendersi nel finale 25-22. Ci prova anche nel terzo set la formazione di Fronckowiak, ma il sogno di portarsi avanti 1-2 nel conto dei set dura fino alla parte centrale del set. Verona cresce e per i calabresi c’è poco da fare con la Calzedonia che conquista il parziale 25-18. Con la posta in gioco ormai ufficializzata, le due squadre vengono rivoluzionate dai rispettivi coach ad inizio quarto set. In campo tutti gli effettivi, ma è Verona a sorridere ancora conquistando il parziale ancora con il punteggio di 25-18. Da segnalare un doppio cartellino rosso estratto per proteste nei confronti del tecnico brasiliano Fronckowiak costretto ad abbandonare la panchina sul 9-5 nel corso del quarto set.

Il tabellino della partita

CALZEDONIA VERONA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (26-28, 25-22, 25-18, 25-18)

CALZEDONIA VERONA: Mengozzi 2, Pajenk 3, Paolucci 1, Magalini 1, Stern 13, Marretta 2, Birarelli 2, Maar 2, Frigo (L2), Grozdanov 13, Spirito 2, Manavinezhad 16, Jaeschke 11, Pesaresi (L). Allenatore: Grbic

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 10, Coscione 1, Marra (L), Lecat 8, Izzo 1, Corrado 2, Massari 15, Domagala 4, Torchia (L2), Verhees 6, Patch 12, Felix 2, Presta. Allenatore: Fronckowiak

ARBITRI: Pozzato e Florian

NOTE: durata set: 31′, 30′, 24′, 24′; tot: 109′.

Nella foto, Patch, Costa e Lecat a muro su Jaeschke (foto Bluvolley Verona)