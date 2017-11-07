Starbucks porta negli Usa i prodotti da forno Princi con l’apertura della prima panetteria e caffetteria del marchio italiano nella Starbucks Reserve Roastery di Seattle. La Roastery, aperta a fine 2014, vuole essere un tributo al caffè e proporre un’esperienza sensoriale che l’arrivo di Princi punta a completare con un’ offerta di prodotti da forno italiani freschi, realizzati secondo le ricette originali di Rocco Princi.

L’accordo s’inquadra nell’ambito della partnership stilata nel 2016 tra il gigante americano e la società italiana. Per Starbucks si tratta di un investimento finanziario e un accordo di licenza globale con Princi. Calabrese di nascita, ha aperto nel 1986 a Milano il primo dei suoi negozi, diventati sei insieme a quello nel quartiere di Soho, a Londra.

Princi, come previsto, sarà l’esclusivista alimentare di tutti i nuovi Starbucks Reserve Roastery, compreso quello di Shanghai, la cui apertura è prevista a dicembre 2017, di Milano a fine 2018 e di New York, Tokyo e Chicago a seguire.

Inoltre il colosso americano, alla luce della joint venture con Princi, di cui è stata regista Angel capital management, società di investimento fondata da Angelo Moratti, sta pianificando l’apertura di negozi mono marca Princi a partire dal 2018.