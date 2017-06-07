Start Cup Calabria 2017: la competizione tra idee d’impresa innovative

Business plan competition di Unical, Magna Graecia, Mediterranea e CalabriaInnova: iscrizioni entro il 12 giugno, tre fasi e una finale nazionale a Napoli

Al via la IX edizione della Start Cup Calabria, la business plan competition accademica promossa da Università della Calabria, Università Magna Græcia, Università Mediterranea e CalabriaInnova.

Il concorso si articola in 3 momenti: una fase preliminare di scouting itinerante (il Village) per la raccolta delle idee, una fase di formazione intensiva della durata di una settimana (l’Academy) e l’evento finale (gli Awards).

INFO DAL BANDO

Iscrizioni e tappe del Village

Partecipare è semplice, basta compilare la scheda di registrazione on-line sulla pagina “Iscriviti” entro il 12 giugno o comunque entro la fine dello scouting prevista per il 16 giugno.

I candidati esporranno la propria idea di business durante, appunto, la fase di scounting (Village) che si svolgerà in diverse località della regione (12 giugno all’Università Mediterranea, 13 e 14 giugno all’Università della Calabria, il 15 all’Università Magna Graecia e il 16 giugno presso la sede di CalabriaInnova a Lamezia Terme).

Academy, pitch e finale nazionale

Le 30 idee più promettenti saranno ammesse alla fase successiva (Academy), ovvero ad un percorso intensivo di sei giorni per trasformare le idee in progetti di impresa. Questa fase vedrà il supporto di I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, uno dei maggiori incubatori universitari a livello europeo. Il 4 luglio 2017 avrà luogo una pitch competition presso l’Università della Calabria per selezionare le 10 idee d’impresa finaliste che si contenderanno la vittoria alla fase degli Awards.

I vincitori della Start Cup 2017 concorreranno alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione 2017, previsto quest’anno dal 30 novembre al 1 dicembre a Napoli, assieme a tutti i vincitori delle analoghe edizioni regionali.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Studenti, laureati, docenti e neo o aspiranti imprenditori.

PREMI E OPPORTUNITÀ

I vincitori della Start Cup 2017 riceveranno premi in denaro oltre a concorrere alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione 2017.

