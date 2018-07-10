Il reggino Giulio Vittorio Caracciolo, 23 anni, laureando in scienze economiche presso l’Università mediterranea di Reggio Calabria, titolare e fondatore della Master, azienda produttrice di premiscelati per l’edilizia e Microcemento monocomponente all’acqua, arriva in finale grazie al prodotto innovativo Mdplan 2.0. nella competizione “Startcup Calabria 2018“, la business plan competition itinerante organizzata da CalabriaInnova, Università della Calabria, Università Magna Græcia e Università Mediterranea.

Dall’amore e la passione per il suo lavoro è nata la sua “rivoluzionaria” intuizione che prende il nome di MDPLAN 2.0.

Si tratta di un sistema innovativo, unico al mondo. Un vero e proprio progresso nel settore dell’edilizia, i cui dettagli ancora non possono essere svelati pubblicamente. Giulio Vittorio ed il suo team ci hanno creduto sin da subito e hanno cominciato a sviluppare un prototipo.

Nasce da qui l’idea di partecipare alla STARTCUP CALABRIA 2018 presentandosi allo scouting tenutosi presso l’Università mediterranea di Reggio Calabria al quale hanno partecipato circa 130 aspiranti starupper dei quali solo 30 sono stati selezionati, Giulio Vittorio ed il suo team fanno parte di questi.

Il 28 giugno scorso si è conclusa la pitch competition della semifinale in cui la commissione di valutazione ha deciso che MDPlan 2.0 rientra tra le 12 migliori idee che si competeranno la finale in programma il prossimo 13 luglio a Reggio Calabria.