Startup sempre più nel futuro: da oggi è possibile crearla online

Unioncamere e Infocamere lanciano la piattaforma per costituire una startup online: cosa prevede il decreto e come funziona il servizio con tutorial

Le startup rappresentano uno dei mezzi più utilizzati al giorno d’oggi dagli imprenditori che si vogliono tuffare in una nuova avventura. Talvolta la burocrazia e le lungaggini relative alla documentazione rischiano di ostacolare, o almeno rallentare sensibilmente, la creazione di una nuova idea imprenditoriale.

Da oggi invece, grazie alla nuova piattaforma creata da Unioncamere e Infocamere, sarà possibile creare e registrare una startup online: il sito startup.registroimprese.it rende operativo quanto disposto da un decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1 luglio, che prevede un’opportunità alternativa a quella ordinaria per atto pubblico, una strada che potrà comunque essere scelta qualora si preferisse essere assistiti da un professionista.

L’atto di costituzione standard può essere redatto grazie all’aiuto di software disponibili sul mercato o grazie alla sezione aiuto della camera di Commercio. Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di s.r.l. in modo semplice e guidato.

Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Per il periodo iniziale -si legge su Wired.it- i futuri startupper avranno a disposizione un servizio di tutorial: saranno assistiti per la registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese.