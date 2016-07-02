Gionnyscandal in concerto al ‘Pepy’s Beach’ – VIDEO

Stasera, presso il lido ‘Pepy’s Beach’ di Reggio Calabria, si terrà il concerto di Gionnyscandal, rapper italiano in rampa di lancio e che conta un nutrito gruppo di fan sui social network.

La storia artistica di Gionnyscandal

La passione di GionnyScandal per l’Hip Hop inizia all’età di 10 anni, comincia così ad ascoltare artisti americani come Eminem,50 Cent e altri. All’inizio del 2009 ha la fortuna di conoscere Skacko, un ragazzo che lo trascina nel mondo dell’Hip Hop come Gionny voleva fin da piccolo.

Gionny comincia a buttar giu qualche testo e con l’Aiuto di Shacko comincia a incidere la sua prima canzone dedicata ai suoi genitori, “senza cancellare” il pezzo va abbastanza bene e alla gente piace e Gionny comincia a crederci di poter arrivare dove lui voleva.

Dopo il pezzo “senza cancellare” sempre con l’aiuto di Shacko incide altri pezzi: “Era stupendo”, “Discoteka”, “Le tipe fanno”.

Arrivano cosi grandi soddisfazioni anche dal web, dove gionathan pubblicando dei video arrivò a 100000 visitatori per ogni video caricato e cosi crea il suo nome d’arte e comincia a far parte del rep italiano.

Prima Gionny comincia a fare qualche duetto, poco più avanti decide di lavorare come solista e firmare come “THE SAIFAM GROUP”,con la quale esce con il suo primo disco ufficiale solista chiamato ” Haters Make Me Famous” un album provocatorio che arriva in 1° posizione nell’arco di 24 nella scala dei dischi più venduti anche nella classifica generale di iTunes!

Dopo il successo del suo primo album Gionny Scandal torna sulla scena e scrive il suo nuovo disco “Scandaland”.

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Questo il video ‘Angelo in blue jeans’, tra i maggiori successi di Gionni, arrivato quasi a 1 milione di visualizzazioni.