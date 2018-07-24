In occasione del cinquantesimo anno dalla nascita del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, il Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon ha organizzato per l’estate 2018 una serie di incontri (a ingresso libero) su tematiche legate all’antica città achea e alle collezioni del suo museo. Si vuole così celebrare questo presidio culturale, che negli anni ha costituito un fondamentale riferimento per la formazione identitaria del territorio.

Come negli anni scorsi, le conversazioni estive permetteranno di tenere lo sguardo aperto su una regione in antico al centro del Mediterraneo attraverso la viva voce di storici, antropologi, archeologi.

Il calendario e la mostra Keramèus

Il calendario di manifestazioni, che si terranno presso i due Musei di Crotone città e di Capo Colonna, è stato presentato lo scorso 18 luglio nel Museo di via Risorgimento in concomitanza con l’inaugurazione della mostra temporanea Keramèus: vasi e recipienti ceramici greci dalle collezioni del Museo di Crotone. Essa presenta reperti dai magazzini, mai esposti e provenienti da scavi archeologici nel territorio ma anche da consegne operate dalla Guardia di Finanza in favore del patrimonio pubblico.

Cittadini e turisti sono invitati a partecipare.

Gli incontri a Crotone e a Capo Colonna

Ciclo di incontri

Cinquantennale dalla nascita del Museo Archeologico Nazionale di Crotone Museo Archeologico Nazionale di Crotone Via Risorgimento, ore 18.30

18 luglio Inaugurazione della mostra Kerameus: vasi e recipienti ceramici greci dalle collezioni del Museo di Crotone

25 luglio Il cranio di Carìa. Studio antropologico della Calabria nell’età neolitica ne parlerà la prof.ssa Donata Luiselli (UniBologna)

8 agosto Medici e medicina a Crotone tra mondo greco e grandi imperi orientali ne parleranno il prof. Francesco Lopez e il dott. Gregorio Aversa

13 agosto Presentazione del libro F. Mollo, Guida archeologica della Calabria antica, Rubbettino Editore 2018 ne parlerà con l’autore la sen. Margherita Corrado

18 agosto Edifici monumentali nelle colonie achee d’Occidente ne parlerà il dott. Gregorio Aversa

31 agosto Presentazione della guida G. Aversa, Kroton e Scolacium. Musei e Parchi Archeologici da giacimento culturale a patrimonio da valorizzare, Rotary Club 2018 ne parlerà con l’autore il prof. Maurizio Paoletti (UniCal)

Ciclo di incontri

Tra Greci, Italici e Romani: la Calabria al centro del Mediterraneo Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna, ore 18.30

22 luglio Armi, guerrieri e prassi della guerra tra mondo greco e mondo indigeno dott. Francesco Cristiano

11 agosto Teatri, territorio e culture: la Calabria e il Mediterraneo prof.ssa Stefania Mancuso

25 agosto Castiglione di Paludi, un centro fortificato italico nella Sibaritide meridionale Dott. Adolfo Tosti

2 settembre Presentazione del volume “Enotri e Brettii in Magna Grecia. Modi e forme di interazione culturale” Rubbettino editore 2017