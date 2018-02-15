Torna “La Salute nel Piatto“, la serie di incontri con i Nutrizionisti Biologi all’interno della rassegna “Calabria d’Autore“. Questa settimana l’argomento sarà “I Legumi: la carne dei furbi” a cura della Dott.ssa Maria Celeste Paviglianiti

Una volta si diceva che i legumi erano la carne dei poveri. Oggi potremmo ribattezzarli la carne dei furbi. Già, perché fagioli, lenticchie, piselli & co., oltre a offrire una grande versatilità di preparazioni in cucina, vantano proprietà nutrizionali che li rendono egregi sostituti dei secondi di origine animale, con il vantaggio di costare pochissimo.

Insomma, portarli a tavola è una scelta intelligente. Associare legumi e cereali secondo la tradizione mediterranea non è soltanto una ottima scelta sia sotto il profilo del gusto ed economico, ma è la migliore dal punto di vista dell’apporto proteico infatti la composizione in aminoacidi delle proteine presenti nei legumi (lenticchie, fagioli, ceci, ecc…) è diversa e complementare rispetto a quella che troviamo nei cereali (riso, pasta, farro, orzo, ecc…).

La combinazione tra legumi e cereali

Ecco perché un piatto di pasta e fagioli è un degno sostituto della classica fettina di carne. Oltre ad essere ricchissimi di proteine vegetali, a differenza di carne, uova, salumi, formaggi, non hanno colesterolo e contengono pochissimi grassi.

Quindi fatevi furbi e inseriteli più spesso nella vostra alimentazione, portate in tavola una porzione di legumi, almeno 2-3 volte a settimana. Insieme alla Dott.ssa Maria Celeste Paviglianiti faremo un interessante viaggio nel mondo colorato e buono dei nostri amici legumi. Scopriremo modi poco conosciuti per gustare e valorizzare questa grande risorsa della terra, quindi non solo zuppe ma burger, farinfrittate, vellutate ed insalate.

Cosa si scoprirà nella serata

Verranno illustrati piccole accortezze per rendere i legumi più digeribili affrontando l’inconveniente del meteorismo e flatulenza. Scopriremo legumi della nostra terra meno conosciuti come i lupini e perché preferirli a legumi importati come la soia. La serata si concluderà con la degustazione di un’ottima fagiolata e vino rosso ingredienti principi della Dieta Mediterranea dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” .

A seguire: la Fagiolata, servita nelle tradizionali ciotole di terracotta

L’Appuntamento è per sabato 17 Febbraio alle ore 18.30 presso la sala Museo “Il Ferroviere”, Stazione FS S.Caterina, Reggio Calabria.

Fonte: Il Direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cutrupi