Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI a Francesco Scagliola

In virtù di una luminosa carriera sportiva, Francesco Scagliola ha ricevuto da poche ore da parte del Presidente Nazionale del C.O.N.I. Giovanni Malagò la notizia dell’attribuzione della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI.

Un grande e prestigioso riconoscimento per Francesco Scagliola Dirigente Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas con l’assegnazione della massima onorificenza dello Sport Italiano: La Stella D’Oro al Merito Sportivo per la lunga e trionfante carriera prima come atleta e successivamente come Dirigente Sportivo.

Nella sua quarantennale attività sportiva dapprima come atleta e successivamente come dirigente, Francesco Scagliola ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva; attualmente ricopre l’incarico di Dirigente Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas .

La Stella D’Oro al merito sportivo è la più alta onorificenza assegnata ad un dirigente sportivo. Francesco Scagliola è stato ed è al servizio dello sport in Calabria e non solo, avendo alle spalle l’organizzazione e la collaborazione di decine di eventi provinciali, regionali, nazionali e internazionali.

Ha collezionato incarichi di prestigio ricoprendo ruoli apicali, impegnandosi sempre con umiltà, serietà e grande dedizione; considerando lo sport come un veicolo per contribuire a rendere migliore la società attraverso la trasmissione di valori autentici.

Un riconoscimento come sottolineato dal Presidente Giovanni Malagò per esprimere a Francesco Scagliola da parte di tutto il Consiglio Nazionale una profonda riconoscenza per aver dato lustro allo Sport italiano e per la generosa collaborazione, professionalità e impegno dedicati allo sport ed all’associazionismo.

Lettera firmata dal Presidente Nazionale del C.O.N.I. Giovanni Malagò:

“Caro Francesco – questo il testo della lettera – con felicità comunico che il C.O.N.I. ti ha conferito la Stella D’Oro al Merito Sportivo in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua lunga attività dirigenziale. Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicato allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni“.

Giovanni Malagò

La cerimonia relativa alle onorificenze con la consegna della “Stella d’Oro al Merito Sportivo” avverrà nel prossimo mese di marzo a Roma presso il “Salone d’Onore” del Coni alla presenza del Presidente Nazionale Giovanni Malagò che consegnerà l’onorificenza