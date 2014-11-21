Stellario Baccellieri, protagonista anche quest’anno di un’ampia personale alla Galleria d’Arte Toma

Dal 22 novembre al 26 dicembre 2014, la Galleria d’arte Toma ospita il maestro Stellario Baccellieri, protagonista anche quest’anno di un’ampia personale che presenta la sua ultima produzione.

Tra scenari incantati e intime dissertazioni, una nuova occasione per lasciarsi ammaliare dalla sua pittura e scoprire i romantici itinerari di un poeta errante, attraverso un affascinante racconto per immagini che continua a sondare le infinite possibilità dell’anima e della visione.

La trasfigurazione di una Calabria antica in cui la malìa di un tempo lontano pervade ogni luogo, invita lo spettatore alla scoperta di una terra intrisa di luce e calore, che è ancora custode di memorie e misteri.

Nella cangiante costellazione di piazze, terrazze, giardini e caffè brulicanti di vita, Stellario si scopre regista di un teatro di uomini e umori; di personaggi senza nome che ci esortano ad entrare in un mondo fatto di sogno e realtà.

La mostra, che verrà inaugurata sabato 22 novembre alle ore 18.30 alla presenza dell’artista, sarà visitabile fino al 26 dicembre (09.00-13.00/16.00-20.00), presso la Galleria d’arte Toma di Reggio Calabria (Via Giudecca 23-27/A, 89125 RC | tel/fax 0965.24883| galleria.artetoma@libero.it | www.galleriaartetoma.it).