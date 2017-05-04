‘Stelle al merito’, premiati 26 nuovi maestri del lavoro. Sei i reggini

Alla Prefettura di Catanzaro la cerimonia per le Stelle al Merito del Lavoro: tra i 26 nuovi Maestri del Lavoro calabresi ci sono sei reggini

In occasione della Festa nazionale dei lavoratori, si è svolta nella Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro la tradizionale cerimonia di consegna delle decorazioni delle Stelle al Merito del Lavoro ai nuovi 26 “Maestri del Lavoro” della Calabria che si sono distinti – si legge sul sito dell’Utg – “nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità”.

Chi ha partecipato alla cerimonia

Alla manifestazione, presieduta dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, hanno preso parte autorità civili e militari, i direttori territoriali degli Ispettorati provinciali del lavoro, il console regionale ed i consoli provinciali dei maestri del Lavoro oltre ad alcuni sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti e datori di lavoro degli stessi che hanno partecipato alla consegna delle decorazioni e degli attestati. Dopo il saluto del prefetto, delegato a rappresentare il Governo, sono seguiti quelli dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e delle attività produttive Carmen Barbalace a cui hanno fatto seguito gli interventi del direttore territoriale dell’Ispettorato del lavoro Patania e del console regionale dei Maestri del Lavoro, Capria, che sottolineato il significato della giornata ed il valore della insegna della Stella al Merito.

Ha fatto seguito, quindi, la consegna delle decorazioni ai nuovi Maestri del Lavoro per l’anno 2017. A seguire l’elenco:

I nuovi Maestri del Lavoro per provincia

PROVINCIA DI CATANZARO:

ARABIA LUCIA BENINCASA LUIGI BUZZONI CLAUDIO CARDAMONE ANTONIO DELLA PORTA GIUSEPPE GALIANO ALFREDO IANNICELLI ANTONIO MATERA LORELLA MIGLIAZA VINCENZO VARTELLINI ALDO

PROVINCIA DI COSENZA:

DE SIMONE CESARE LUIGI FARINA TOMMASO ASSENTE PER MOTIVI DI SALUTE- RITIRA SIG. DE NAPOLI VICE CONSOLE FOLINO GIOUSEPPE FOTI DEMETRIO GUAGLIARDI VERA LA MANTIA FRANCESCO TIANO FRANCESCO

PROVINCIA DI CROTONE

CURCIO ANTONIO SCACCIANOCE LUCIANO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA:

CATALANO ANTONIO GANGEMI PIETRO LODDO GIUSEPPE OPPEDISANO COSIMO PORCARO ANTONINO SURACI ALBERTO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA:

1. ALVIANO ANNAMARIA