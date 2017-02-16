Stilista calabrese collabora con scuole di moda europee

Conclusi gli stages, presso l’atelier di Elena Vera Stella, che hanno visto protagoniste nove giovani studentesse di cui sei provenienti dall’Olanda e tre lametine. Una full immersion, a contatto con la stilista lametina, che ha consentito alle giovani di svolgere un percorso di formazione e approfondimento attraverso i vari step che portano alla realizzazione di un abito: dall’idea alla progettazione fino alla produzione di una collezione e alle attività di comunicazione e marketing nel mondo della moda.

L’esito del percorso: un abito per ogni stagista

Ogni stagista, al termine del periodo di formazione, ha dovuto produrre un proprio abito come esito finale del percorso svolto in atelier. Nella filosofia che contraddistingue lo stile della stilista lametina, il progetto con le stagiste ha valorizzato la dimensione artigianale della moda, l’abito pensato per ogni donna che lo indossa, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla riscoperta delle tecniche sartoriali della tradizione calabrese.

“Per il settimo anno consecutivo – spiega Elena Vera Stella – ho voluto dare l’opportunità ad alcune giovani studentesse di mettere in campo le loro competenze attraverso il lavoro quotidiano in atelier e lo studio di un progetto pensato e realizzato direttamente da loro. Voglio evidenziare in particolare la collaborazione, che sta proseguendo ormai da anni, con le scuole di moda olandesi e in generale con le scuole di moda europee, che è motivo di orgoglio non solo per il mio atelier, ma per tutta la città. Nei mesi scorsi infatti ho ricevuto la visita delle rappresentanti delle scuole di moda olandesi “Roc Van Amsterdam” e “Clusius College Hoorn”, che hanno avuto modo di toccare con mano i risultati positivi di un percorso di collaborazione che ha consentito di attingere alle esperienze europee e al tempo stesso di promuovere la moda “made in Calabria” in Europa. In questi mesi le stagiste hanno avuto occasione di conoscere la realtà lametina e calabrese, attraverso dei piccoli tour che ho organizzato a Lamezia e in altre località calabresi. Lo spirito di uno stage di moda deve essere anche questo: entrare in contatto con un territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue risorse. Inoltre le studentesse olandesi hanno partecipato con i loro abiti alla seconda edizione di People&Art, contribuendo al successo della rassegna. Sicuramente le esperienze di stage in collaborazione con le scuole di moda europee proseguiranno nei prossimi anni sempre all’insegna di una contaminazione reciproca tra stili, competenze e ed esperienze”.

Il progetto di un’Accademia di Moda a Lamezia Terme

Elena Vera Stella, si legge inoltre nella nota “ha già avviato dei contatti per aprire a Lamezia Terme un’Accademia di Moda riconosciuta”. “Un progetto – spiega – che darà la possibilità a tanti talenti della moda della nostra città e della nostra regione di avere un luogo per formarsi e mettere in campo le loro competenze. Il fashion è un’occasione concreta di crescita economica e occupazione. Mi auguro Lamezia e la Calabria siano pronte ad accogliere un’opportunità e una sfida di questo tipo”.