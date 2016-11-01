La stilista calabrese Elena Vera Stella lancia la II edizione di People&Art

Elena Vera Stella lancia la II edizione di People&Art.

Fino al 10 novembre presentazione delle proposte.

Il temporary store in Piazza Stocco

Dopo la presentazione della nuova collezione autunno – inverno e al ritorno dalla tappa internazionale della New York International Bridal Week, Elena Vera Stella apre le porte del suo temporary store in Piazza Stocco per la seconda edizione di People&Art, la manifestazione che animerà alcune serate del periodo natalizio all’insegna dell’arte e della creatività dei giovani talenti lametini.

Un percorso che prosegue, dopo il successo della prima edizione che ha visto alcuni degli artisti di “People&Art2015” partecipare alla 55esima edizione Salone del Mobile di Milano ad aprile scorso, esponendo le loro le loro creazioni nell’ambito del FuoriSalone nel temporary shop “Natura, donna e impresa”.

Seguendo la formula della prima edizione dello scorso anno, appassionati o professionisti di fotografia, moda, teatro, pittura e scultura, danza e di qualsiasi forma artistica avranno l’occasione di esporre le loro opere o di dar luogo a delle performance all’interno dell’atelier di Elena Vera Stella nel corso della rassegna che si svolgerà nel mese di dicembre, durante le feste natalizie, a pochi passi da Corso Numistrano. Quanti sono interessati possono presentare il loro progetto inviando una mail all’indirizzo elenaverastellapr@gmail.com entro il 10 novembre.

Cosa indicare nella candidatura

I candidati dovranno indicare: l’oggetto della manifestazione proposta (collezione di vestiti, performance teatrali o musicali, reading letterari…); una breve descrizione della loro proposta artistica; presentazione personale; riferimenti per poter essere ricontattati.

Gli artisti selezionati, che esporranno o realizzeranno performance nell’atelier, potranno usufruire gratuitamente della location per una o più serate, a seconda delle esigenze organizzative e del calendario che sarà definito a conclusione della selezione.

Le proposte, valutate e selezionate direttamente da Elena Vera Stella, andranno a realizzare un calendario di eventi che sarà concordato tra lo staff della rassegna e gli stessi artisti.

Gli artisti selezionati saranno contattati dopo il 1 dicembre per definire insieme alla stilista e allo staff della manifestazione, nell’ambito di una riunione che sarà convocata i primi di dicembre presso l’atelier di Elena Vera Stella, il calendario e la programmazione degli eventi.

Per leggere il bando integrale del concorso o avere maggiori informazioni si può consultare la pagina facebook ufficiale di People & Art.