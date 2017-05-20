Stingers alla semifinale del Csi Free di Basket

La Stingers dopo aver strappato il pass per i play off con un ottimo piazzamento al terzo posto della regular season approda alla semifinale del CSI Free di Basket dopo aver battuto l’ostica Don Bosco. Nelle prime due partite della griglia play off, i gialloneri si sono imposti con decisione, dimostrando un’ottima solidità difensiva e lasciando agli avversari ben 27 punti di scarto. Grande è stata la soddisfazione per una squadra che ha ben figurato e che ha dimostrato da subito in regular season di essere una formazione, solida, organizzata e ben guidata. I vicecampioni in carica affronteranno adesso in semifinale la blasonata Mediterranea/Diego Suraci, seconda classificata nella fase a gironi. Una partita tutta da giocare nella quale si affrontano due ottime squadre. Spettacolo ed emozioni non mancheranno! L’appuntamento per tutti gli appassionati è Domenica 21 Maggio alle ore 17.00 al PalaCSI di Gallina