Maggiore sicurezza sulle strade e standard più elevati per la tutela dell’ambiente: sono questi i benefici per il cittadino dopo l’attivazione nei giorni scorsi di un servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-incidente. Nella sede di Via Possidonea, si è svolto un incontro all’interno del quale è stata stipulata una convenzione tra Tutela ambientale e Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) per ristabilire le condizioni di sicurezza stradale e ambientale.

“E’ un servizio importante perché si configura come ulteriore tassello per aumentare i livelli di sicurezza non solo per quanto riguarda la viabilità ma anche per l’ambiente – afferma il responsabile della Fenafi avvocato Santo Alfonso Martorano – Un servizio che mancava e che garantirà un abbattimento significativo sia del numero degli incidenti nelle strade sia dei fattori di inquinamento ambientale. Tale servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consegue rilevanti effetti benevoli: riduzione, fino all’azzeramento, del tasso di sinistrosità dovuta alla mancata attività di ripristino della sicurezza stradale; salvaguardia dell’ambiente danneggiato dal verificarsi di eventi inquinanti; scrupoloso rispetto del controllo della filiera dei rifiuti; ripristino della scorrevole viabilità in tempi brevissimi ”.