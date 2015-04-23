Straordinario Tour: Chiara Galiazzo in concerto a Cosenza

di Federica Geria – E’ da poco partito con la sua Data 0 lo “Straordinario Tour 2015”, la nuova tournée concertistica di Chiara Galiazzo, che la vedrà esibirsi dal Nord al Sud dell’Italia sui principali palcoscenici.

Chiara si afferma nel mondo musicale nel 2012, vincendo la sesta edizione del talent show X-Factor Italia, riuscendo a conquistare il pubblico con le sue grandi doti canore, una voce cristallina e la sua spontaneità, caratteristiche che emergono oggi nelle sue stesse canzoni.

Dopo il grande successo di Chiara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, in gara nella categoria Big, la cantante porta dal vivo il suo nuovo album “Un giorno di Sole Straordinario”.

Tra le tracce, brani personali e cover: Straordinario, Un giorno di sole, Il rimedio la vita e la cura, Amore infinito, La vita è da vivere, Il meglio che puoi dare, Siamo adesso, Il senso di noi e Titanium.

2 Maggio 2015, questa la data calabrese dello Straordinario Tour, a Paola in provincia di Cosenza, dove Chiara aprirà la serata con un concerto gratuito nella splendida e calorosa cornice dei festeggiamenti che si terranno in onore di San Francesco di Paola.