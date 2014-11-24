Stretto patrimonio da riconoscere: alla Mediterranea l’incontro per l’inserimento dell’area dello Stretto nella World Heritage List dell’UNESCO

Mercoledì 26 novembre 2014 alle ore 17,30 presso l’Aula Magna Quistelli della Mediterranea, il Dipartimento di Architettura e Territorio ed il Club di Territorio del TCI organizzano una conferenza dal titolo “Stretto patrimonio da riconoscere”L’iter per l’inserimento dell’area dello Stretto nella World Heritage List dell’ UNESCO approda all’Ateneo reggino ove la comunità accademica si incontrerà con le due più grandi amministrazioni dell’area per avviare un utile momento di confronto e un’opera di sensibilizzazione in particolare verso la cittadinanza. L’evento vede la sempre più stretta collaborazione tra il Club del Territorio e la sezione reggina di Italia Nostra e la delegazione reggina del FAIAll’incontro, che sarà aperto dai saluti del Rettore della Mediterranea Prof. Pasquale Catanoso, parteciperanno:Prof. Gianfranco Neri – Direttore Dipartimento Architettura e Territorio;Prof. Tonino Perna – Assessore alla Cultura del Comune di MessinaProf. Ottavio Amaro – Docente della Mediterranea;Dott. Marcello Mento – Giornalista;Prof. Renato Accorinti – Sindaco della città di Messina;Avv. Giuseppe Falcomatà Sindaco della città di Reggio Calabria.