La magia dello Stretto regala una prima giornata di regata alla 39°Mediterranean Cup

Un inatteso scroscio di pioggia ha condizionato la prima giornata della 39 MEDITERRANEAN CUP, facendo iniziare in ritardo le operazione della regata e giunte migliori condizioni meteo si è potuto realizzare le tre prove annunciate in calendario.

In tardo pomeriggio, concluse le tre prove previste a dominare la classifica degli juniores è il messinese Giosuè Cannavò del Tennis e vela seguito da Dario Cortese del Velico di Crotone . Seguono in ordine Giuseppe Errigo del Made in Med, Ginevra De Caro del Tennis e Vela e Anita Colella del Velico Reggio.

Nella categoria dei cadetti primo Alfredo Cappelleri del Made in Med e terzo Lucas Garcia del Velico Reggio.

Il Circolo Velico e il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, diretto dalla Professoressa Antonella Borrello hanno sottoscritto un accordo di sinergia a cui partecipano due classi del Liceo per cui gli allievi sono parte integrante della logistica e della organizzazione dell’evento sportivo.

Gli studenti apprendono come lo Sport possa esser veicolo di un supporto economico e turistico collegato al territorio.

L’Università degli Studi Mediterranea ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione e ciò ci fa capire come lo Sport del mare promuove interessi connessi con la Cultura.