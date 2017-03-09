Strettosocial17, il mondo digital italiano ha parlato reggino

Otto ore, nove sessioni e ospiti del mondo digital italiano: a Reggio una giornata dedicata a social media marketing e comunicazione sul web

Le tecniche di social media marketing, associate alle nuove frontiere di comunicazione digitale: per una giornata il mondo digital italiano ha parlato reggino. L’evento #strettosocial17, nato da un’idea del giornalista Vincenzo Ielacqua in collaborazione con l’esperta in web-marketing Mary Curatola ed organizzato impeccabilmente da Immedia Live, realtà consolidata nel panorama delle social tv, ha regalato una giornata di grande condivisione: umana e professionale, un arricchimento non solo sotto l’aspetto formativo ma anche e soprattutto dell’apprendimento di specifiche tecniche professionali.

Tutto alternato da momenti di networking, indispensabili in un’epoca in cui le public relation e lo scambio di conoscenza e competenza, rappresenta il vero “motore” occupazionale. Il primo evento che caratterizza l’Area dello Stretto e ha coinvolto, infatti, tantissima affluenza reggina e messinese, segnale di una rivoluzione digitale e comunicativa di una terra sempre piena di energie che aspettano solo di essere stimolate e liberate.

Otto ore e nove sessioni di interventi

Otto ore, nove sessioni: una full immersion di contenuti, tool, suggerimenti e strumenti per la pianificazione di attività di web marketing aziendale, dalle attività di promozione efficace su Facebook con lo speech di Roberto Gerosa, affermato Social Media Manager italiano, al blogging e inbound marketing affidato a Francesco Ambrosino, professionista particolarmente apprezzato nel panorama dei blogger italiani.

Ma si è parlato anche di Social Media e di Società 3.0 con il professore Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina, mentre il reputation manager Dario Goffredo ha affrontato l’argomento del personal branding. La social tv è stata invece l’argomento sviscerato con grande passione e competenza dal giornalista Giuseppe Meduri che ha portato all’attenzione della platea proprio l’esperienza di Immedia Live. Con la fotografa professionista, Eleonora Caracciolo, si è invece sviluppato uno speech di altissima qualità, relativa all’importanza delle buone pratiche di fotografie nelle strategie di marketing.

Il risultato su Twitter e i prossimi appuntamenti

La comunità virtuale di #strettosocial17, ha vissuto in maniera coinvolgente l’intera giornata riuscendo ad entrare, per qualche ora, persino nella top trend giornaliera di Twitter: un obiettivo ambizioso raggiunto grazie al gioco di squadra. Ed è solo un punto di partenza, perché con entusiasmo e desiderosi di crescere, si lavora già per i prossimi appuntamenti durante i quali saranno ulteriormente approfonditi i temi legati alla comunicazione al tempo dei social.