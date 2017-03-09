City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

#Strettosocial17, il mondo digital italiano ha parlato reggino

Otto ore, nove sessioni e ospiti del mondo digital italiano: a Reggio una giornata dedicata a social media marketing e comunicazione sul web

09 Marzo 2017 - 19:24 | di Pasquale Romano

#Strettosocial17, l'evento di social media marketing a Reggio Calabria

Le tecniche di social media marketing, associate alle nuove frontiere di comunicazione digitale: per una giornata il mondo digital italiano ha parlato reggino. L’evento #strettosocial17, nato da un’idea del giornalista Vincenzo Ielacqua in collaborazione con l’esperta in web-marketing Mary Curatola ed organizzato impeccabilmente da Immedia Live, realtà consolidata nel panorama delle social tv, ha regalato una giornata di grande condivisione: umana e professionale, un arricchimento non solo sotto l’aspetto formativo ma anche e soprattutto dell’apprendimento di specifiche tecniche professionali.

Tutto alternato da momenti di networking, indispensabili in un’epoca in cui le public relation e lo scambio di conoscenza e competenza, rappresenta il vero “motore” occupazionale. Il primo evento che caratterizza l’Area dello Stretto e ha coinvolto, infatti, tantissima affluenza reggina e messinese, segnale di una rivoluzione digitale e comunicativa di una terra sempre piena di energie che aspettano solo di essere stimolate e liberate.

Otto ore e nove sessioni di interventi

Otto ore, nove sessioni: una full immersion di contenuti, tool, suggerimenti e strumenti per la pianificazione di attività di web marketing aziendale, dalle attività di promozione efficace su Facebook con lo speech di Roberto Gerosa, affermato Social Media Manager italiano, al blogging e inbound marketing affidato a Francesco Ambrosino, professionista particolarmente apprezzato nel panorama dei blogger italiani.

Ma si è parlato anche di Social Media e di Società 3.0 con il professore Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina, mentre il reputation manager Dario Goffredo ha affrontato l’argomento del personal branding. La social tv è stata invece l’argomento sviscerato con grande passione e competenza dal giornalista Giuseppe Meduri che ha portato all’attenzione della platea proprio l’esperienza di Immedia Live. Con la fotografa professionista, Eleonora Caracciolo, si è invece sviluppato uno speech di altissima qualità, relativa all’importanza delle buone pratiche di fotografie nelle strategie di marketing.

Il risultato su Twitter e i prossimi appuntamenti

La comunità virtuale di #strettosocial17, ha vissuto in maniera coinvolgente l’intera giornata riuscendo ad entrare, per qualche ora, persino nella top trend giornaliera di Twitter: un obiettivo ambizioso raggiunto grazie al gioco di squadra. Ed è solo un punto di partenza, perché con entusiasmo e desiderosi di crescere, si lavora già per i prossimi appuntamenti durante i quali saranno ulteriormente approfonditi i temi legati alla comunicazione al tempo dei social.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?