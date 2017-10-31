“A distanza di un paio di giorni dai “clamorosi” e “sconcertanti” scenari che la partita di sabato ha rilasciato, mai avremmo pensato di doverci trovare a controbattere a delle squallide accuse mosse da fantomatici e pseudo giornalisti da tastiera o semplici giornalai alla ricerca di qualche like in più sui social network.

Fortunatamente e orgogliosamente abbiamo le spalle abbastanza larghe e la presunzione di non dover chiedere scusa o giustificarci di fronte a nessuno. Perché il niente è ciò che per noi rappresenta questa gente, il niente è quello che hanno voluto far credere ad una città intera, la nostra città che noi abbiamo sempre difeso ed onorato. Ci sembra ASSURDO additare come razzista o discriminatoria una tifoseria che negli anni si è resa protagonista di numerose azioni nobili e di solidarietà.

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Ci sembra ASSURDO definire razzista chi ha presenziato e dimostrato vicinanza ad episodi spiacevoli che hanno colpito tifoserie e città rivali, tra cui quella catanese. Ci sembra ASSURDO essere colpevolizzati per una coreografia. Spesso la libertà di stampa serve soltanto ai giornalisti che non hanno da scrivere ed a quelle persone della nostra città, che senza nemmeno conoscere la nostra realtà si sono permesse ad esprimere giudizi ipocriti e senza fondamento.

Troppo comodo non vedere le problematiche di cui Reggio è satura per focalizzarsi, con troppa facilità, su ragazzi, le cui colpe sono soltanto quelle di amare i propri colori. Ma in questo assurdo teatrino mediatico resta solo una certezza che qualora quello che goliardicamente, e ripetiamo goliardicamente, rappresentava la nostra coreografia si dovesse anche minimamente avverare, noi saremmo i primi, come già successo, a rimboccarci le maniche e ad andare a prestare soccorso ed aiuto, mentre voi rimarreste comodamente dietro la tastiera a fare il solito moralismo del caso, IPOCRITI! LA NOSTRA PASSIONE VA OLTRE OGNI REPRESSIONE. ULTRAS LIBERI”.

Questo il comunicato dei tifosi della Curva Sud in merito alle polemiche esplose negli ultimi giorni, riguardante lo striscione esposto durante la gara tra Reggina e Catania.