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Studio 7 Comunicazione, 10 anni di piccoli grandi obiettivi raggiunti – FOTO

Serata per i 10 anni di attività dell'agenzia di comunicazione, con amici, clienti e fornitori: il direttore Pasquale Malara ringrazia chi ha creduto nel progetto

09 Luglio 2017 - 09:21 | di Vincenzo Comi

Festa per i 10 anni di Studio7Comunicazione al castello di Altafiumara Resort & Spa

Si è tenuta ieri sera, nell’incantevole cornice del castello di Altafiumara Resort & Spa, la serata per i festeggiamenti dei 10 anni di attività di Studio7Comunicazione.

Un anniversario importante, quello raggiunto dall’agenzia di comunicazione, al quale hanno partecipato tanti amici, clienti e fornitori, che hanno permesso, il raggiungimento di questo piccolo, grande obiettivo.

“Siamo molto contenti di continuare ad operare nel nostro meraviglioso territorio e siamo orgogliosi dei passi che, giorno per giorno, stiamo facendo. Era doveroso per noi, invitare tutte le persone che hanno sempre creduto nel nostro progetto e che, hanno apprezzato, negli anni, la nostra qualità ed efficienza” – questi i ringraziamenti del direttore generale, Pasquale Malara.

“Ma le novità, non sono finite quì” – assicura lo “staff” di Studio7Comunicazione – Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e se, vedete un po’ di colore in giro per la città, siamo stati noi!”

QUI LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO

Immagine di corredo per la festa dei 10 anni di Studio7Comunicazione

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