Stufo della solita estate? FAMOUS ti organizza la VACANZA!

Quale modo migliore per festeggiare la fine dell’anno scolastico e la fine degli esami se non con una mega vacanza all’insegnadella qualità e del divertimento? Per la prima volta in assoluto, siamo orgogliosi di presentare, esclusivamente al nostro pubblico più affezionato, il ***FAMOUS HOLIDAY*** FAMOUS offre una vacanza divertente e a basso costo. Una settimana piena di attività intriganti e divertenti. Il calendario prevede le classiche attività da villaggio (escursioni, tornei e giochi di vario genere) nonchè NUMEROSI PARTY A TEMA, PARTY IN SPIAGGIA E NUMEROSI POOL PARTY.”Abbiamo deciso di proporre quest’iniziativa per dare l’opportunità al nostro pubblico e a chiunque volesse unirsi, di trascorrere una vacanza diversa e a basso costo con eventi a tema da proporre praticamente ogni giorno – spiega Giovanni Alvaro – Siamo felici di questa iniziativa e a quanto sembra anche il pubblico sembra apprezzare. Siamo anche lieti di annunciare la partnership con Citynow.it. Durante la vacanza saranno presenti 24 ore su 24 fotografi e cameraman per immortalare i momenti più divertenti della vacanza.”- Quando?

Da lunedì 14 luglio a domenica 20 luglio. Subito dopo gli esami di maturità e gli esami universitari. – Dove? Il mega villaggio che invaderemo è sito nella provincia di Catanzaro ed in particolare a Sellia Marina, al centro tra il golfo di Squillace e Le Castella. Il villaggio è composto da mini appartamenti (bilocali e trilocali elegantemente arredati) ed inoltre dispone di un ampia piscina, di un campetto da calcio e da ampi spazi verdi. Questo si affaccia su una spiaggia dorata e un mare cristallino. Per maggiori info tuttavia è possibile consultare il sito internet http://www.villaggioborgodegliulivi.it/ – Cosa? Cosa comprende il pacchetto e quanto costa? Il pacchetto vacanza che ti offriamo costa 299 Euro e comprende un soggiorno di 7 giorni e 6 notti e la pensione completa (colazione, pranzo e cena). N.b. Si effettuano sconti a comitive numerose. N.b. Sei stato scelto in quanto ritenuto ospite gradito. I pacchetti sono limitati. Non si accettano prenotazioni se non previo versamento della caparra di euro 50 che sara’ successivamente decurtato dal costo totale. N.b. E’ ammessa una forma di pagamento rateizzata. Per ulteriori info contatta uno fra gli organizzatori. I servizi di cui dispone l’ampia struttura sono: – Campo polivalente (Basket, pallavolo, tennis etc.) – Campo da calcetto in erba sintetica – Piscina con solarium composta da tre vasche – Campo da bocce – Reception – Bar – Parcheggio interno non custodito Official Partner: Citynow.it More info: Giovanni Alvaro 3317672456 DJS: Ciccio Minniti, Renzo Caridi, Claudio Polimeni Voice: Maurizio Valenti