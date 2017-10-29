Successo del ristorante reggino ‘La Corte’ su SKY Donna tv
Il Ristorante La Corte protagonista della prima assoluta di Just Married su Sky: 130.000 telespettatori e replica su Sky Donna tv
29 Ottobre 2017 - 07:41 | di Vincenzo Comi
Tante persone incollate allo schermo ieri sera per la prima assoluta di Just Married di Sky con protagonista il Ristorante LA CORTE.
La celebre Sala Ricevimenti reggina ha conquistato il cuore di 130.000 telespettatori tv con momenti emozionanti, imprevisti e soluzioni professionali.
I complimenti sono rivolti a tutto lo Staff de La Corte, nonché al Proprietario Pasquale Vita e la Wedding Planner Ilenia Marraffa.
Se ve la siete persi, Domenica 29 alle ore 11:45 la prima replica sul canale 425 di Sky Donna tv.
Possibilità anche di poterla seguire in diretta Streaming direttamente dal canale youtube al seguente link.
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