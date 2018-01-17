Dal 15 al 21 gennaio lo stand della Regione Calabria del parco agroalimentare italiano FICO Eataly World Bologna propone una serie importante di presentazioni all’insegna dei sapori trendy per il 2018.

Ogni giorno sono, infatti, in programma due appuntamenti fissi con degustazioni di prodotti tipici calabresi, alle 11.30 e alle 16.30. Questa settimana sono previste numerose presentazioni che vedranno protagoniste in particolare la ‘nduja di Spilinga, la famosa liquirizia calabrese e la preziosa annona di Reggio.

Il consigliere D’Acri e le eccellenze calabresi

Sarà il consigliere Mauro D’acri, delegato dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, ad illustrare le eccellenze regionali e l’unicità dei prodotti tipici che distinguono gli agricoltori calabresi.

«Sin dall’inaugurazione di FICO Eataly», ha evidenziato D’Acri, «tutti i giorni migliaia di visitatori hanno apprezzato le eccellenze dell’enogastronomia calabrese grazie alle attività di promozione e valorizzazione promosse a Bologna su iniziativa della Presidenza della Regione Calabria, in collaborazione con il settore internazionalizzazione, l’Arsac e l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. La Calabria si conferma così come la vera patria della Dieta Mediterranea».

Gli eventi in calendario fino al 21 gennaio sono organizzati anche in collaborazione con i produttori consorziati di Kalos, il Consorzio agroalimentare per l’internazionalizzazione delle imprese calabresi.

Dop e Igp in degustazione

Inoltre, ogni settimana nello stand sono organizzate attività concentrate sui prodotti Dop e Igp del territorio calabrese, nel felice connubio con i prodotti tipici tradizionali.

Questa settimana, in collaborazione con Igp Olio di Calabria, i visitatori potranno scoprire i segreti dell’olio extravergine Evo, ed eccellenze come l’olio Dop Alto Crotonese e gli speciali assaggi del Lampredotto calabro.

Appuntamenti dal 15 al 21 gennaio anche con le degustazioni di ‘nduja di Spilinga, un salume tradizionale, originario ed esclusivo della Calabria, precisamente della zona di Spilinga.

Liquirizia e annona di Reggio Calabria

Un’altra eccellenza tipica è la liquirizia di Calabria Dop, una produzione che ha origine dalle coltivazioni e dalla crescita spontanea di glychirrhiza glabra: gli eventi presso lo stand sono curati dal Gruppo Amarelli, che dal 1731 esporta in tutto il mondo una vasta gamma di prodotti e lavorazioni dolciarie basata sulla preziosa radice.

Infine, in collaborazione con i produttori consorziati del gruppo Edulè, fino al 21 gennaio lo stand della Calabria a FICO Eataly World ospiterà presentazioni e degustazioni della tipica Annona di Reggio Calabria, il prezioso frutto di origine sudamericana che ha visto una straordinaria diffusione in tutta Italia.

Tipica delle zone montane della Colombia e della Bolivia, l’annona è un frutto che in Italia viene coltivato solo nelle zone di Reggio Calabria e di tutta la costiera che va da Bagnara a Gioiosa Ionica. L’unicità di questo frutto è testimoniata dalla denominazione Deco (Denominazione comunale di origine) annona di Reggio Calabria.