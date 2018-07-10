Successo europeo per ‘Calabria’. L’album di Armando Quattrone entra nella top 100 tedesca
Dalla tarantella al reggae, l'artista calabrese di Amburgo conquista le classifiche tedesche con il nuovo album pubblicato da Universal Music
10 Luglio 2018 - 11:35 | di Eva Curatola
Dalla Calabria ad Amburgo e ritorno, passando per un tour europeo e un esplosivo successo all’estero, Armando Quattrone, artista frizzante e travolgente, esce con il nuovissimo album, “Calabria”, ed entra subito nella Top 100 delle classifiche di vendita in Germania, vicinissimo a varcare la soglia della Top 50 (impresa riuscita sin qui solo a Eros Ramazzotti e Zucchero). L’attesissimo lavoro del musicista calabrese, di Marina di Gioiosa Ionica (RC), famoso all’estero per aver portato la tradizione musicale italiana mescolata al suono contemporaneo e latino, è disponibile su tutti i digital store. Dalla Calabria, dove è nato, ad Amburgo, dove vive, quello di Armando Quattrone è un percorso denso di successi, con radici musicali che affondano nella tarantella calabrese, ma anche nel reggae giamaicano “old school”.
“Calabria”, pubblicato da Universal Music e realizzato con il celebre Team di produttori amburghesi Madizin Music Lab ˗ che hanno lavorato tra l’altro anche alle hit di Glasperlenspiel, Alvaro Soler, Lena e Frida Gold – composto da 15 tracce, è stato presentato venerdì scorso a Gioia Tauro (RC), nell’ambito del tour estivo di Studio54 Network che vedrà Armando Quattrone tra i protagonisti, fino al momento culminante: il live del 19 agosto nella sua Marina di Gioiosa Ionica.
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