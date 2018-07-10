Dalla Calabria ad Amburgo e ritorno, passando per un tour europeo e un esplosivo successo all’estero, Armando Quattrone, artista frizzante e travolgente, esce con il nuovissimo album, “Calabria”, ed entra subito nella Top 100 delle classifiche di vendita in Germania, vicinissimo a varcare la soglia della Top 50 (impresa riuscita sin qui solo a Eros Ramazzotti e Zucchero). L’attesissimo lavoro del musicista calabrese, di Marina di Gioiosa Ionica (RC), famoso all’estero per aver portato la tradizione musicale italiana mescolata al suono contemporaneo e latino, è disponibile su tutti i digital store. Dalla Calabria, dove è nato, ad Amburgo, dove vive, quello di Armando Quattrone è un percorso denso di successi, con radici musicali che affondano nella tarantella calabrese, ma anche nel reggae giamaicano “old school”.

“Calabria”, pubblicato da Universal Music e realizzato con il celebre Team di produttori amburghesi Madizin Music Lab ˗ che hanno lavorato tra l’altro anche alle hit di Glasperlenspiel, Alvaro Soler, Lena e Frida Gold – composto da 15 tracce, è stato presentato venerdì scorso a Gioia Tauro (RC), nell’ambito del tour estivo di Studio54 Network che vedrà Armando Quattrone tra i protagonisti, fino al momento culminante: il live del 19 agosto nella sua Marina di Gioiosa Ionica.