Successo per la proiezione del film ‘made in Calabria’ ‘Capofamiglia’
Sold out all'Odeon per la pellicola girata tra Pignataro e Reggio Calabria: il cast e la nuova proiezione per chi non ha trovato i biglietti
03 Aprile 2017 - 05:48 | di Vincenzo Comi
E’ stato presentato con successo al cineteatro Odeon il film “Capofamiglia” del dottore Salvatore Borrelli girato tra Pignataro e Reggio Calabria.
Nel cast attori calabresi come Fabrizio Maria Barbuto, Cristina Greco, Giuseppe Mandica, Cettina Crupi, Giuseppe Gagliostro, Vincenzo Marcianò, Margherita Modafferi, Francesco Modafferi, Antonella Postorino e tanti altri attori tra cui molti di Pignataro.
Sold out che testimonia come Reggio Calabria c’è nei progetti che contano e manda importanti messaggi.
Se esistesse un capofamiglia non ci sarebbero differenze tra i popoli, tra i partiti politici, nelle leggi e soprattutto non ci sarebbero disparità tra gli uomini.
Il capofamiglia è la figura che manca per la buona condizione di una famiglia affiatata e desiderosa di fare bene e sempre meglio in ogni settore. Il capofamiglia è colui che detta e fa rispettare le regole per una società migliore, colui che vuole raggiungere degli ideali per il bene della comunità. A seguito della richiesta di visione da parte di chi non ha potuto acquisire i biglietti ormai esauriti in prevendita l’organizzazione si sta muovendo per una nuova proiezione al Multisala Lumière per far visionare il prodotto indipendente che ha riscosso successo gradimento del pubblico e che dovrebbe essere visionato non solo da un pubblico adulto ma soprattutto dalle scolaresche.
Il “Capofamiglia” vi aspetta dunque al prossimo evento.
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