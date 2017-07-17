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Successo per la tappa conclusiva dell’itinerario in kayak per la Magna Grecia – FOTO

Vanessa e Francesco, partiti da Reggio e da Taranto, si ritrovano a Crotone dopo circa 440 km in kayak lungo la costa ionica

17 Luglio 2017 - 15:21 | di Vincenzo Comi

Itinerario in kayak per la Magna Grecia, foto 7

Un momento ricco di emozioni che ha coinvolto profondamente i partecipanti, gli organizzatori e in particolare i due atleti Vanessa e Francesco che partiti una da Reggio e l’altro da Taranto hanno percorso circa 440 Km fermandosi ogni giorno in varie località tra le quali Locri, Metaponto e Sibari per poi ricongiungersi e ritrovarsi il 15 luglio a Crotone, accolti da una splendida celebrazione della Scuola di danza Olimpia.

A Crotone la tappa conclusiva dell’itinerario

La città pitagorica è la cornice conclusiva di un evento che ha voluto ripercorrere e riscoprire la Magna Grecia, la fascia jonica, un luogo che oggi vive una situazione difficile ma che rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo dell’umanità.

I valori italici di uguaglianza, amicizia, razionalità e spiritualità che hanno attratto Pitagora a Crotone intorno al 532 a.C. sono oggi necessari per riprendere una consapevolezza comune per vivere bene.

I ringraziamenti degli organizzatori

Sono state tantissime le persone e le organizzazioni che hanno contribuito e permesso ai due atleti di compiere questa impresa. Ringraziarli tutti a nome della Nuova Scuola Pitagorica risulta quindi difficile ma ci preme citare gli Amici di Taranto i quali oltre ad accogliere con la massima attenzione Francesco nella sua partenza hanno recapitato a Crotone uno splendido messaggio di armonia, letto in pubblico durante la premiazione.

Poi è doveroso ricordare il lavoro svolto dietro le quinte da Salvatore, Alessandro, Mimmo, Antonio e i tanti che hanno seguito le imbarcazioni lungo il loro percorso e nelle varie tappe.

Il Grazie più grande va ovviamente a Vanessa e Francesco che ci hanno dimostrato come la volontà può permettere di raggiungere e desiderare anche quello che sembra insperabile.

Itinerario in kayak per la Magna Grecia, foto 1
Itinerario in kayak per la Magna Grecia, foto 2
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