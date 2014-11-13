Successo per “Bacco approda a borgo cecilia”

Successo di pubblico per Bacco approda a Borgo Cecilia. In molti, i “cultori dell’enogastronomia” che si sono riversati lungo le strade del vecchio Borgo dei pescatori di Gallico per fare festa a base di vino novello e prodotti tipici locali.

La serata inaugurale della kermesse “Da San Martino a San Silvestro”, organizzata dal circolo Posidonia e dall’Ecodistretto della Vallata del Gallico, insieme ad associazioni ed imprenditori locali, ha registrato la presenza di un pubblico attento e curioso che ha premiato l’idea alla base della manifestazione: conoscere i produttori e prodotti della vallata del Gallico, valorizzare la vocazione dei luoghi, sviluppare un senso di identità comune. Uno scambio culturale tra i territori della Vallata che attraverso un lavoro sinergico tra i diversi attori della comunità vuole dare valore ai prodotti di eccellenza, alla cultura, alla storia dei piccoli borghi ed al proprio patrimonio identitario.

La spillatura del vino novello

La freccia scoccata contro le pile di botti, dal quale è scaturito il delizioso liquido, ha dato il via alla manifestazione. Un cerimoniale di spillatura affascinante e incantevole, in cui è stato possibile assaggiare il vino novello dell’azienda Tramontana e Trapani Lombardo.

Apprezzatissimi gli stand di degustazione curati dai ristoratori, Faghì, La Madonnina, Naos, Villa Nunziatina e Kristal che hanno proposto i piatti della tradizione a base di prodotti locali e di stagione. Applausi per il cantastorie Peppe Mandica con i suoi stornelli e per l’intrattenimento musicale di Nino Pizzimenti che hanno accompagnato i visitatori nel percorso enogastronomico alla scoperta del buon cibo, del buon bere e dei numerosi prodotti delle aziende del Consorzio Ecodistretto della vallata del Gallico.

Una festa iniziata già al mattino con i principi di Goliardia ed il seminario di studi “Bacco nella tradizione e nella cultura Goliardica”. Alle 21.00, esplosione di gioia con la musica dei Taranproject di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea.”

Gli appuntamenti fino a San Silvestro

Da San Martino a San Silvestro” sarà ancora, cultura con una rassegna di 5 eventi che spazieranno dalle opere pubbliche alla costituzione della Città Metropolitana. Ed ancora eventi artistici con il presepe vivente di Calanna. Gastronomia, con il Natale dei sapori di Villa San Giuseppe, “frittole e d’intorni” a Gallico con la possibilità di partecipare ad un corso di formazione sulla preparazione delle frittole; la classica crispellata e tombolata, ed ancora la sagra delle castagne a Sant’Alessio.

Lavorare insieme per valorizzare territorio e comunità, in un format di eventi itinerante lungo tutto la vallata del Gallico, per far conoscere il tradizioni, prodotti, identità.