Successo per il progetto ‘San Giorgio cavaliere valoroso’

Oltre 2000 bambini hanno preso parte al progetto “San Giorgio cavaliere valoroso” terminato nei giorni scorsi e che si è sviluppato all’interno della Villa comunale di Reggio Calabria. L’iniziativa, una fiaba emozionale narrata attraverso un percorso per bambini, è stata organizzata dal Comitato Corso Sud, l’associazione ludico ricreativa Lelefante con la collaborazione dell’Associazione Militia Fretensis e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Reggio. L’obiettivo è stato centrato, quello di far conoscere la storia di San Giorgio anche ai più piccoli. Destinatari del progetto che si è sviluppato ogni mattina dai primi giorni mese di aprile all’interno della Villa, sono stati proprio gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Reggio, enti locali ed associazioni varie. I gruppi sono stati accolti ed immersi nel clima Medievale attraverso allestimenti tipici e personaggi in costume che hanno presentato la loro epoca e le caratteristiche. Ricreato inoltre un piccolo accampamento con tenda e accessori del tempo con cavalieri in armatura completa. Soddisfatti gli organizzatori, in particolare il Comitato Corso Sud, per aver realizzato a costo zero per le casse pubbliche una iniziativa di alta valenza sociale e culturale.

Queste le scuole coinvolte:

Primaria di Condera, Materna Il tuo nido, Infanzia Telesio, Infanzia s. Giorgio, Materna Valle Verde, Cassiodoro Don bosco (plesso San Gregorio), Cassiodoro – Don Bosco, (Plesso s. Leo), Caterina Troiani, Cassiodoro – Don Bosco (Plesso San Giovanni), Scuola materna La Casa di Alice, Scuola materna crescere insieme, Nosside – S.Elia Saracinello, Nosside Ravagnese, Materna Scarabocchiando, Materna Catanoso De Gasperi, De Amicis materna, De Amicis materna (plesso Graziella), Materna De Amicis (plesso Condera), Studio Arte, Scuola primaria s. Vincenzo, Primaria San Cristoforo, Galluppi, Collodi, Cassiodoro – Don Bosco (plesso Lume – Pellaro), Primaria Pascoli, Nosside – S.Elia, Nosside Ravagnese, Materna Karol, Materna Nuovi Orizzonti, Materna Walt Disney, Materna Svizzero, Materna Topolino, Albero Azzurro ed altre.