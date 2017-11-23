Dal 23 al 30 novembre SudautoStore trasforma il Black Friday in Black Days: sedici auto km0 e aziendali con altri 1.000 euro di sconto

È tempo di ‘Black Friday’. È tempo di ‘Black Days’.

Dal 23 al 30 novembre la “Sudauto di Reggio Calabria – Concessionaria Renault, Hyundai, Dacia”, in occasione dell’evento promozionale del “Venerdì Nero”, in cui vengono proposti sconti ‘pazzeschi’, allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie, ha ideato e trasformato il ‘Black Friday’ in ‘Black Days’.

La ‘Sudauto’, attraverso ‘SudautoStore’, da anni punto di riferimento per gli appassionati del mondo delle auto, con prezzi outlet, Vi offre la possibilità di acquistare autovetture a prezzi vantaggiosissimi.

Un’intera settimana. Dal 23 al 30 novembre. Segnatevi queste date e non perdete l’occasione dell’anno. Per la prima volta a Reggio Calabria infatti una concessionaria aderisce a questa conveniente iniziativa di carattere mondiale. Troverete autovetture km0 e aziendali, già super scontate, con un prezzo decurtato di altre 1.000 €. Un’operazione, quella dello staff di Domenico Zema, che non ha precedenti in città.

Impossibile non approfittarne. I prodotti di ‘SudautoStore’, da sempre competitivi sul mercato, diventano, durante i ‘Black Days’, ancora più vantaggiosi.

Captur, Smart Four Four, Megane, Megane Sport, Scenic, Talisman Sporte e Clio. Sono solo alcuni dei modelli disponibili da ‘SudautoStore’ in occasione dei ‘Black Days’.

Sono esattamente 16 le autovetture super scontate. Per tutti i gusti. Ognuno quindi potrà scegliere la propria auto adatta alle proprie esigenze. Una vasta scelta di modelli, motorizzazioni e colori per soddisfare qualsiasi richiesta.

“Black Days, con noi il nero torna di moda. Approfitta delle nostre occasioni imperdibili sulle auto aziendali e Km0. Vi aspettiamo dal 23 al 30 novembre!

“

Di seguito tutti i modelli disponibili con le INFO:

#pubbliredazionale