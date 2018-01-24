Presenti istituzioni civili e militari, vescovi calabresi e cavalieri dell'Ordine Costantiniano per la festa della comunità: l'omelia di monsignor Marcianò

La gremita Basilica Cattedrale Maria S.S. Assunta di Reggio Calabria ha ospitato la celebrazione Eucaristica in occasione del quarantesimo anniversario episcopale di S.E.R. Arcivescovo Emerito Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano.

Certamente si è trattato di un solenne anniversario estremamente partecipato che ha visto coinvolte le più importanti istituzioni civili e militari della città, tantissime associazioni, gli ordini cavallereschi ed i tanti cittadini comuni che hanno voluto festeggiare questo momento di grande gioia di S.E.R. Mondello. Ovviamente erano presenti i Vescovi calabresi ed i numerosissimi sacerdoti che hanno voluto con la loro presenza manifestare vicinanza all’Uomo di Chiesa che tanto ha dato nella sua missione pastorale.

L’omelia di monsignor Santo Marcianò

Emozionante l’omelia di Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo dell’Ordinariato Militare per l’Italia, che con le sue parole ha reso ancora più significativa l’importante e solenne giornata.

Infatti, si è trattata di una vera e propria festa, la festa di una comunità che ha voluto abbracciare l’importante uomo di fede e gioire con lui per la rilevante traguardo di vita e di chiesa.

I Cavalieri calabresi dell’Ordine Costantiniano

I Cavalieri della delegazione calabrese dell’Ordine Costantiniano giunti da ogni provincia hanno voluto manifestare con la loro presenza il loro affetto all’Arcivescovo Mondello, Priore della Delegazione. Quest’ultimo come sempre accompagnato dal nostro Priore Vicario Don Luigi Cannizzo Cavaliere di Grazia Ecclesiastica che a conclusione dell’importante celebrazione ha tenuto a salutare. Dunque, un giorno di giubilo, una gioiosa solenne celebrazione che le Dame ed i Cavalieri presenti porteranno certamente nel loro cuore e che sapranno trasformare nel giusto stimolo sulla strada della solidarietà.

Fonte: Cav. Pasquale La Gamba