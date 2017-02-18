Sui banchi del Farmer’s Market di Milano le arance della Calabria

E’ partita da Milano nel Farmer’s Market di Campagna Amica di via Ripamonti la giornata Nazionale degli agrumi e che vedrà sui banchi di vendita le arance della Calabria. Si tratta dell’anteprima dell’iniziativa che si svolgerà fino al 26 febbraio con una staffetta di eventi nei mercati contadini di Campagna Amica, botteghe e anche fattorie del centro e del nord Italia.

“Abbiamo coinvolto in questa solidale maratona – riferisce Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – diverse aziende calabresi della sibaritide, reggino, lametino e ionio catanzarese che venderanno questo autentico frutto della salute e guideranno i consumatori alla scoperta delle caratteristiche qualitative e salutari dei nostri agrumi 100% made in Calabria portati sulle tavole direttamente dagli agricoltori. La Calabria – aggiunge – è un autentico scrigno di varietà agrumicole anche autoctone, basti ricordare che grazie al particolare microclima e ad un eccellente soleggiamento la raccolta inizia a ottobre e termina a giugno”.

I Tutor della frutta organizzeranno la degustazione guidata degli agrumi e aiuteranno i cittadini-consumatori a scegliere gli agrumi, a utilizzarli in cucina, a conservarli e trasformarli in deliziosi e salutari cocktail. La Rete di vendita diretta di Campagna Amica, la più estesa in Europa, dimostra ancora una volta, che in un patto di reciprocità, si possono unire aspetti economici di salvaguardia del reddito degli agricoltori con momenti di solidarietà per dare un aiuto concreto alle aziende calabresi.