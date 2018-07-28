Esce oggi 28 Luglio su YouTube il secondo singolo “Sui miei passi” della cantante reggina Adele Cozzupoli.

Adele Cozzupoli, studentessa presso l’università di Giurisprudenza a Reggio Calabria, studia canto presso l’A.m.C.m. (Accademia musicale di canto moderno) con il M° Franco Dattola e segue il corso di composizione e produzione musicale con il M° Antonio Condello.

“Cantare è passione, ma insieme anche uno sfogo: quando canto dimentico ogni dispiacere. Durante le lezioni, la scelta delle canzoni non è mai casuale perché individuo i testi che sembrano raccontare un po’ di me. Cerco sempre di trasmettere le emozioni che avverto dentro, anche se, ovviamente, quando canto i miei brani inediti tutto è più intenso, magico e profondo”.