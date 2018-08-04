Intimo, sposa e moda mare nella boutique monomarca di Corso Garibaldi, aperta da reggini che puntano su taglie comode e prezzi moderati

Intimo, sposa, moda mare, queste sono solo alcune delle linee che sarà possibile trovare nel nuovo store di Corso Garibaldi. Il noto marchio Triumph arriva finalmente a Reggio Calabria in una boutique monomarca in cui sarà possibile dare libero sfogo alla vostra voglia di shopping!

Dalla ragazza alla donna in carriera, Triumph è in grado di soddisfare le esigenze delle donne a 360°. Nato dalla voglia di fare impresa di alcuni reggini che ancora credono nella nostra città e che hanno convinto l’azienda a sposare questo contratto, il nuovo negozio del centro città promette davvero grandi novità agli avventori.

Con 130 anni di storia all’attivo, Triumph è da sempre conosciuto per le sue “taglie comode”. “Triumph non è più un marchio dai costi eccessivi o adatto solamente a signore – affermano Roberto Pitasi e Francesca Chirico della E. PICHI SRL proprietari del nuovo store – Con questa nuova avventura vogliamo sfatare questo mito e avvicinare le donne, tutte, a questo marchio dimostrando come è possibile acquistare in unna boutique a prezzi moderati”.

Cosa aspetti corri a visitare il nuovo store reggino, Corso Garibaldi n.231-233. Potrai effettuare i tuoi acquisti dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.