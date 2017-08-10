Nell’ambito delle iniziative volte a ricordare la grande figura di San Francesco di Paola e uno dei Suoi più grandi miracoli, la traversata dello Stretto sul mantello partendo da Catona, la Comunità dei Frati Minimi ha organizzato dalle ore 18,00 alle ore 21,00 di Sabato 12 Agosto p.v. il “VII^ Meeting Religioso Estivo”, presso il lungomare di Catona, nell’area della scuola di vela “Compagnia dello Stretto”, adiacente alla grande statua di San Francesco di Paola.

La cerimonia relativa al “VII^ meeting religioso estivo” prevede alle ore 19,00 la celebrazione della Santa Messa.

Al termine della Santa Messa, poiché il Santo Protettore della Calabria è anche il Patrono della Gente di Mare, un bassorilievo di bronzo sarà benedetto e consegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

per essere collocato a bordo della motovedetta del Corpo MV VF M 04 operante nella Regione Calabria.

Il bassorilievo, realizzato dall’artista Carmine CIANCI di Corigliano Calabro per iniziativa di Padre Giovanni TOLARO, rappresenta, da una parte, il Santuario di San Francesco di Paola in Catona, e, dall’altra, la traversata miracolosa che il Santo compì con il suo mantello, e simboleggia la Chiesa come strumento di Fede e il Miracolo come percorso di Fede.

Una corona di alloro sarà lanciata in mare dalla motovedetta del Comando Provinciale reggino dei Vigili del Fuoco in ricordo di tutti i Caduti del mare. La cerimonia si concluderà con la lettura della Preghiera del Marinaio e con le note del “Silenzio fuori ordinanza”.